Le patatine sequestrate. Keystone

Un uomo di 30 anni ha contrabbandato in Svizzera dalla Francia 1'860 chilogrammi di patatine fritte non refrigerate e non sdoganate. Lunedì gli agenti doganali mobili hanno fermato il cittadino iracheno a Flüh, nel Canton Soletta.

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Inoltre, il furgone con targa svizzera era sovraccarico di 670 chilogrammi, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

L'Ufficio federale ha avviato un procedimento, sequestrato il furgone, confiscato le patatine fritte e denunciato il conducente del veicolo.