Fermato nel Canton SolettaUn uomo ha contrabbandato dalla Francia alla Svizzera quasi 2 tonnellate di patatine fritte
SDA
22.5.2026 - 10:08
Un uomo di 30 anni ha contrabbandato in Svizzera dalla Francia 1'860 chilogrammi di patatine fritte non refrigerate e non sdoganate. Lunedì gli agenti doganali mobili hanno fermato il cittadino iracheno a Flüh, nel Canton Soletta.
Keystone-SDA
22.05.2026, 10:08
22.05.2026, 10:55
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Inoltre, il furgone con targa svizzera era sovraccarico di 670 chilogrammi, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
L'Ufficio federale ha avviato un procedimento, sequestrato il furgone, confiscato le patatine fritte e denunciato il conducente del veicolo.