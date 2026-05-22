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Fermato nel Canton Soletta Un uomo ha contrabbandato dalla Francia alla Svizzera quasi 2 tonnellate di patatine fritte

SDA

22.5.2026 - 10:08

Le patatine sequestrate.
Le patatine sequestrate.
Keystone

Un uomo di 30 anni ha contrabbandato in Svizzera dalla Francia 1'860 chilogrammi di patatine fritte non refrigerate e non sdoganate. Lunedì gli agenti doganali mobili hanno fermato il cittadino iracheno a Flüh, nel Canton Soletta.

Keystone-SDA

22.05.2026, 10:08

22.05.2026, 10:55

Inoltre, il furgone con targa svizzera era sovraccarico di 670 chilogrammi, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

L'Ufficio federale ha avviato un procedimento, sequestrato il furgone, confiscato le patatine fritte e denunciato il conducente del veicolo.

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