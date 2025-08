Un'innocua richiesta di avvicinamento accelerato a causa di bagni di bordo difettosi ha portato a un grave malinteso su un volo TAP da Lisbona a Nizza, che ha fatto scattare brevemente un allarme nel sud della Francia.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Quella che era iniziata come una semplice richiesta di assistenza è finita in una confusione radiofonica che ha scatenato un protocollo di emergenza.

Il 20 luglio, su un volo della compagnia aerea portoghese TAP, si è verificato un curioso incidente nel traffico radio, con un esito involontariamente comico.

Come ha riportato per primo il portale «PYOK», l'Embraer E190 con a bordo 106 passeggeri era in viaggio da Lisbona a Nizza. Un membro dell'equipaggio si è improvvisamente accorto che nessuna delle toilette funzionava, quindi ha informato il controllo del traffico aereo di un «problema di toilette» e ha chiesto una rotta più diretta e una velocità maggiore, per pura considerazione delle esigenze dei passeggeri.

Le «toilets» diventano «pilots»

Ma è qui che è iniziata la confusione. Sembra che il termine «toilettes» sia stato pronunciato alla radio in modo così poco chiaro da sembrare «pilots» al controllo del traffico aereo francese.

Improvvisamente non si trattava più di uno scenario sanitario, ma di uno potenzialmente catastrofico: un aereo senza un equipaggio competente nella cabina di pilotaggio.

Nonostante i vari tentativi di chiarire la situazione, l'incertezza è rimasta: «Il vostro autopilota è difettoso?». «No, funziona perfettamente», ha risposto pazientemente il membro dell'equipaggio. Ma i sospetti aumentavano.

Quando ha ribadito che si trattava solo di un problema di toilette, i controllori di nuovo hanno creduto che avesse detto «non c'è il pilota».

Il controllo del traffico aereo lancia l'allarme

È seguito un allarme: «Stato di allerta, stato di allerta, stato di allerta per un aeromobile per il quale sospettiamo che nessun pilota sia in grado di controllarlo», è stato il messaggio radio della torre.

L'equipaggio a bordo nel frattempo è rimasto calmo e ha ripetutamente assicurato che tutto era sotto controllo.

In effetti, l'aereo è atterrato a Nizza poco dopo senza incidenti. Nessuno è rimasto ferito e nessuno è stato sospeso dai propri incarichi.

Ma, a posteriori, il modo in cui un banale problema di toilette si è quasi trasformato in un'emergenza aerea ricorda più uno sketch dei Monty Python che un incidente reale.

Tuttavia, l'intero episodio ha un certo valore di intrattenimento: la comunicazione radio tra la cabina di pilotaggio e la torre di controllo è stata ascoltata migliaia di volte sui social network e probabilmente entrerà negli annali delle comunicazioni di volo più strane.