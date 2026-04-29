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Per rischio salmonella Coop e Migros richiamano urgentemente dei formaggi contaminati

SDA

29.4.2026 - 13:58

Migros richiama 3 prodotti caseari del caseificio Landbrügg
Migros richiama 3 prodotti caseari del caseificio Landbrügg
Migros.ch

Coop e Migros richiamano una serie di prodotti provenienti dal caseificio Landbrügg di Schüpfheim, nel Canton Lucerna, a causa di un potenziale rischio di salmonella. Si consiglia ai clienti di non consumare gli articoli interessati perché potrebbero essere pericolosi per la salute.

Keystone-SDA

29.04.2026, 13:58

Questa misura fa seguito alla scoperta di una contaminazione da salmonella in un formaggio morbido «Brie aux herbes» presso il caseificio. Come misura precauzionale, il produttore ha quindi deciso di richiamare l'intera gamma.

Questi prodotti sono stati venduti anche dalla Coop e sono nove quelli interessati dal problema, tra cui diverse varietà di Brie e piatti di formaggio, disponibili tra il 2 marzo e il 2 aprile nei supermercati Coop e Coop City.

Alcuni di questi articoli erano in vendita in tutta la Svizzera, mentre altri erano disponibili solo in alcune regioni. Il ritiro riguarda tutte le date di scadenza dei prodotti interessati.

I clienti possono restituire i prodotti in negozio e verranno così rimborsati del prezzo di acquisto.

Coop sta richiamando diversi formaggi del caseificio Landbrügg.
Coop sta richiamando diversi formaggi del caseificio Landbrügg.
coop.ch

Migros ritira tre formaggi

Da parte sua, Migros ha dichiarato di aver ritirato dalla vendita tre formaggi provenienti dallo stesso caseificio. Il gigante arancione spiega che i prodotti in questione erano venduti solo dalle cooperative Migros Aare, Basilea, Lucerna, Svizzera orientale e Zurigo.

Anche in questo caso, i clienti possono restituire i prodotti ed essere interamente rimborsati.

Rischio di gravi complicazioni

La salmonella è un genere di batteri responsabile di una delle infezioni gastrointestinali più comuni nei Paesi industrializzati: la salmonellosi.

L'infezione provoca spesso diarrea, dolori addominali, febbre e vomito.

È particolarmente pericolosa per le persone con un sistema immunitario indebolito, per le donne in gravidanza, per i bambini e per gli anziani, poiché nei casi più gravi possono portare a gravi complicazioni.

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