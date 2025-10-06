Coop ha copiato spudoratamente un prodotto della concorrenza?

Coop ha davvero creato la sua bevanda al malto, dal nome «Malzato», in modo «indipendente» o il popolare marchio Ovomaltine è servito da modello? Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas

Coop ha lanciato una nuova bevanda al malto, ma ora c'è un'accusa nell'aria: la grande catena di supermercati ha copiato un altro popolare marchio svizzero?

Wilhelm Flemmer Wilhelm Flemmer

Hai fretta? blue News riassume per te Coop è accusata di plagio.

L'azienda ha lanciato una nuova bevanda al malto che presenta delle somiglianze con un marchio di culto.

La grande catena di supermercati respinge le accuse, affermando in un comunicato che l'azienda crea i propri marchi «in modo indipendente».

Wander, proprietaria della bevanda imitata, intende affrontare la vicenda in modo «sportivo» Mostra di più

«Malzato» è il nome di un nuovo prodotto che Coop ha recentemente lanciato sul mercato: una bevanda al latte con estratto di malto d'orzo che si presenta in una confezione giallo-arancio.

A questo punto resta da vedere se il sapore di Malzato è buono, ma la domanda più interessante è: l'azienda ha copiato un altro prodotto, come alcuni sospettano? Non è stata forse presa a modello la popolare bevanda Ovomaltine del produttore Wander AG?

La catena di supermercati nega le accuse di plagio: «Coop crea i propri marchi in modo indipendente», si legge su «Watson». E tiene d'occhio il mercato e crea costantemente nuovi prodotti. D'altra parte, ammette che la situazione legale è stata esaminata a fondo prima del lancio della bevanda.

Wander rimane «sportiva»... per il momento

Che sia stato copiato o no, il produttore dell'originale non cerca conflitti. Almeno non per il momento. Wander afferma di essere al corrente della questione, ma non è stata presa in considerazione alcuna azione legale «al momento», ha spiegato una portavoce dell'azienda, che appartiene al gruppo alimentare Associated British Foods.

«Stiamo adottando un approccio sportivo. Se veniamo copiati, significa che facciamo le cose per bene».

Se Wander rimarrà «sportiva» a lungo è un'altra questione. Quando si tratta di soldi, di solito la calma viene meno, ed è proprio questo il punto centrale del caso. Entrambe le aziende vogliono realizzare vendite con le loro bevande.

Coop è attualmente sotto accusa per la sua politica dei prezzi. Il negozio offre il suo Malzato in un Tetra Pak da mezzo litro a 1,95 franchi, mentre il prodotto del concorrente con lo stesso volume è disponibile al prezzo di 3,40 franchi.

Coop punta sui propri marchi

Nella lotta contro la concorrenza, da anni Coop punta sempre più sull'ampliamento dell'assortimento con marchi privati. All'inizio dell'anno, il distributore ne offriva più di 1'500, tra cui Betty Bossi, Fine Food e Karma.

Il concorrente Migros, invece, si sta muovendo nella direzione opposta. Come è stato recentemente riportato, il gigante arancione sta eliminando 80 dei 250 marchi propri dalla sua gamma. Le ragioni addotte sono i costi elevati. «Preferiamo investire il denaro nella qualità dei contenuti», ha spiegato il responsabile marketing Rémy Müller.