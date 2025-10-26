Un uomo di 82 anni e una donna di 60 sono stati accusati di aver «confinato con torture o atti di barbarie» una donna per quasi cinque anni a Saint-Molf (Loira Atlantica), ha reso noto mercoledì la procura di Nantes.

Una ricerca ha confermato la storia della sfortunata donna (illustrazione). KEYSTONE

Agence France-Presse Valérie Passello

La vittima, 45 anni, «psicologicamente fragile», è stata ricoverata in ospedale in stato di «ipotermia», ha dichiarato all'AFP il procuratore di Nantes Antoine Leroy, confermando le informazioni di Ouest-France.

È stata costretta a vivere nel giardino o in un garage adiacente alla casa in cui vivevano i due sospetti, ha aggiunto.

La donna, sulla quarantina, si è presentata a casa di un vicino intorno alle 21:30 del 14 ottobre. «Per lo più svestita, è venuta a bussare alla finestra» e ha spiegato di essere stata «confinata» per circa cinque anni, ha spiegato nel dettaglio il magistrato.

«È una donna particolarmente fragile psicologicamente»

La denunciante «ha spiegato di aver vissuto in casa con un'altra donna» fino all'arrivo di un uomo. Le è stato quindi «chiesto di lasciare la casa e di andare a vivere in giardino, all'aperto, in una tenda o in un garage adiacente alla casa», ha continuato Leroy.

Una perquisizione ha confermato la sua storia.

«Dormiva in condizioni estremamente precarie, su una sedia a sdraio. Si è lavata in un vasino o in sacchetti di plastica. Mangiava porridge mescolato a detersivo», ha detto il procuratore. «Le veniva impedito di uscire».

«È una donna particolarmente fragile psicologicamente e quindi in uno stato di vulnerabilità, altrimenti probabilmente si sarebbe difesa diversamente. È riuscita a uscire di casa alcune volte, ma continuava a tornare», ha aggiunto.

I «sequestratori» hanno confessato minimizzando

La vittima «passava intere giornate all'aperto, al freddo e sotto la pioggia, e diceva anche di essere vittima di violenza».

I due imputati sono stati presi in custodia alla fine della scorsa settimana e «hanno ammesso parte dei fatti ma li hanno minimizzati notevolmente», secondo il signor Leroy.

L'ottuagenario è stato posto sotto sorveglianza giudiziaria, mentre la donna con cui viveva è stata messa in custodia cautelare.