Una coppia dell'Alsazia ha vinto il quarto premio più alto nella storia della lotteria francese. (Immagine simbolica) Bild: sda

Una coppia alsaziana ha vinto il jackpot dell'Euromillions. Con 178 milioni di euro, è il quarto premio più grande mai vinto alla lotteria francese.

«Siamo ricchi!»: quando una donna dell'Alsazia ha guardato il suo cellulare e ha letto quello che le aveva appena scritto il marito, avrà sicuramente pensato a uno scherzo.

Ma facciamo un piccolissimo passo indietro. L'uomo era seduto sul piccolo divano del loro appartamento, da dove stava guardando l'ultima estrazione dell'Euromillions, quando ha avuto la magnifica sorpresa: erano stati estratti proprio i suoi numeri!

All'inizio non riusciva a credere a quello che era appena successo, ma appena si è ripreso, ha preso in mano il cellulare e ha scritto il messaggio alla moglie. Non era uno scherzo, era tutto vero.

La coppia, che vive in un villaggio dell'Haut-Rhin, prima di quel fatidico giorno si trovava in difficoltà economiche, ma ora i loro figli possono aspettarsi numerosi regali per Natale.

Una casa più grande e regali per i bambini

Il marito vuole anche realizzare un progetto professionale con un amico e recarsi negli Stati Uniti, Canada e Messico per i Mondiali di calcio nell'estate del 2026.

Oltre ai progetti di viaggio, vuole anche risolvere il problema di vivere attorniato da troppo vicini: «Cercheremo una casa con più camere da letto, un giardino e, soprattutto, senza vicini», dice.

«Voglio condividere questa incredibile felicità con i miei cari», continua. «Per me è questo il senso di questo inaspettato colpo di fortuna, non voglio essere l'unico a beneficiarne».