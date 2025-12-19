«Siamo ricchi!»: quando una donna dell'Alsazia ha guardato il suo cellulare e ha letto quello che le aveva appena scritto il marito, avrà sicuramente pensato a uno scherzo.
Ma facciamo un piccolissimo passo indietro. L'uomo era seduto sul piccolo divano del loro appartamento, da dove stava guardando l'ultima estrazione dell'Euromillions, quando ha avuto la magnifica sorpresa: erano stati estratti proprio i suoi numeri!
All'inizio non riusciva a credere a quello che era appena successo, ma appena si è ripreso, ha preso in mano il cellulare e ha scritto il messaggio alla moglie. Non era uno scherzo, era tutto vero.
La coppia, che vive in un villaggio dell'Haut-Rhin, prima di quel fatidico giorno si trovava in difficoltà economiche, ma ora i loro figli possono aspettarsi numerosi regali per Natale.