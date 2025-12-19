  1. Clienti privati
Euromillions Coppia francese con difficoltà economiche vince 178 milioni: «Ecco cosa faremo con i soldi»

Jan-Niklas Jäger

19.12.2025

Una coppia dell'Alsazia ha vinto il quarto premio più alto nella storia della lotteria francese. (Immagine simbolica)
Una coppia dell'Alsazia ha vinto il quarto premio più alto nella storia della lotteria francese. (Immagine simbolica)
Bild: sda

Una coppia alsaziana ha vinto il jackpot dell'Euromillions. Con 178 milioni di euro, è il quarto premio più grande mai vinto alla lotteria francese.

Jan-Niklas Jäger

19.12.2025, 12:13

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una coppia francese ha vinto 178 milioni di euro all'Euromillions.
  • Si tratta della quarta somma più grande mai vinta alla lotteria francese.
  • La coppia, che proviene dall'Alsazia, in passato aveva avuto problemi finanziari.
Mostra di più

«Siamo ricchi!»: quando una donna dell'Alsazia ha guardato il suo cellulare e ha letto quello che le aveva appena scritto il marito, avrà sicuramente pensato a uno scherzo.

Ma facciamo un piccolissimo passo indietro. L'uomo era seduto sul piccolo divano del loro appartamento, da dove stava guardando l'ultima estrazione dell'Euromillions, quando ha avuto la magnifica sorpresa: erano stati estratti proprio i suoi numeri!

All'inizio non riusciva a credere a quello che era appena successo, ma appena si è ripreso, ha preso in mano il cellulare e ha scritto il messaggio alla moglie. Non era uno scherzo, era tutto vero.

La coppia, che vive in un villaggio dell'Haut-Rhin, prima di quel fatidico giorno si trovava in difficoltà economiche, ma ora i loro figli possono aspettarsi numerosi regali per Natale.

«Quanto si può esser stupidi?». Uomo trova un biglietto del lotto nella giacca mesi dopo... e diventa milionario

«Quanto si può esser stupidi?»Uomo trova un biglietto del lotto nella giacca mesi dopo... e diventa milionario

Una casa più grande e regali per i bambini

Il marito vuole anche realizzare un progetto professionale con un amico e recarsi negli Stati Uniti, Canada e Messico per i Mondiali di calcio nell'estate del 2026.

Oltre ai progetti di viaggio, vuole anche risolvere il problema di vivere attorniato da troppo vicini: «Cercheremo una casa con più camere da letto, un giardino e, soprattutto, senza vicini», dice.

«Voglio condividere questa incredibile felicità con i miei cari», continua. «Per me è questo il senso di questo inaspettato colpo di fortuna, non voglio essere l'unico a beneficiarne».

Il ricercatore risponde. Perché giochiamo alla lotteria anche se sappiamo di non vincere?

Il ricercatore rispondePerché giochiamo alla lotteria anche se sappiamo di non vincere?

