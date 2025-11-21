È successo l'8 novembreCoppia morta a Losanna, per le autorità si è trattato di femminicidio
21.11.2025 - 10:46
L'8 novembre la polizia losannese aveva rinvenuto due cadaveri nel complesso di Bel-Air: quello di un uomo su un terrapieno e quello di sua moglie nel loro appartamento, circa 35 metri più in alto. Ora le autorità sono giunte alla tesi del femminicidio.
«L'istruttoria ha permesso di escludere l'intervento di una persona esterna alla famiglia. L'ipotesi considerata in questo momento è un episodio di violenza domestica del marito nei confronti della moglie», ha spiegato il procuratore generale del Canton Vaud Eric Kaltenrieder a Keystone-ATS, confermando così un'informazione pubblicata oggi dal quotidiano 24 heures.
La donna, aggiunge Kaltenrieder, «è deceduta in seguito a un'aggressione con un oggetto contundente». Al momento attuale non possono essere forniti ulteriori dettagli sulle modalità dell'aggressione e sulle cause. Movente e svolgimento dei fatti «sono ancora oggetto di indagini. Ma non è stato rilevato alcun caso precedente di violenza domestica».
La coppia aveva dei figli che sono stati presi a carico.