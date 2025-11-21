  1. Clienti privati
È successo l'8 novembre Coppia morta a Losanna, per le autorità si è trattato di femminicidio

SDA

21.11.2025 - 10:46

I figli della coppia sono stati presi a carico. (Foto simbolica)
I figli della coppia sono stati presi a carico. (Foto simbolica)
Keystone

L'8 novembre la polizia losannese aveva rinvenuto due cadaveri nel complesso di Bel-Air: quello di un uomo su un terrapieno e quello di sua moglie nel loro appartamento, circa 35 metri più in alto. Ora le autorità sono giunte alla tesi del femminicidio.

Keystone-SDA

21.11.2025, 10:46

21.11.2025, 11:05

«L'istruttoria ha permesso di escludere l'intervento di una persona esterna alla famiglia. L'ipotesi considerata in questo momento è un episodio di violenza domestica del marito nei confronti della moglie», ha spiegato il procuratore generale del Canton Vaud Eric Kaltenrieder a Keystone-ATS, confermando così un'informazione pubblicata oggi dal quotidiano 24 heures.

La donna, aggiunge Kaltenrieder, «è deceduta in seguito a un'aggressione con un oggetto contundente». Al momento attuale non possono essere forniti ulteriori dettagli sulle modalità dell'aggressione e sulle cause. Movente e svolgimento dei fatti «sono ancora oggetto di indagini. Ma non è stato rilevato alcun caso precedente di violenza domestica».

La coppia aveva dei figli che sono stati presi a carico.

