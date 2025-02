Coppia vince una crociera di lusso, ma poi si trova un conto salato da pagare

Visualizzazione di una nave Norwegian Cruise Line. Immagine: Norwegian Cruise Line/dpa-tmn

Una coppia statunitense vince una crociera di lusso ai Caraibi, ma poi si ritrova con un conto di 47'000 dollari da pagare. Il tentativo di saldare l'importo tramite la compagnia assicurativa finisce in un incubo burocratico.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Una coppia statunitense vince una crociera ai Caraibi, ma Mike Cameron si ammala di influenza e deve essere curato a bordo.

La compagnia emette un conto di 47'000 dollari e addebita le due carte di credito della coppia fino al limite.

L'assicurazione di viaggio e quella sanitaria rifiutano di coprire i costi.

Non è chiaro se la coppia riuscirà a riavere i propri soldi. Mostra di più

Mike Cameron e la sua fidanzata Tamra Masterman non potevano credere alla loro fortuna quando hanno vinto una crociera gratuita con Norwegian Cruises. Il viaggio, partito da Miami nel gennaio 2025, avrebbe dovuto essere un'esperienza indimenticabile per la coppia. Ma poi Mike si è ammalato.

È rimasto a riposo forzato per tre giorni a causa di una grave influenza ed è stato curato presso il centro medico della nave da crociera. Dopo la guarigione è però arrivato lo shock: la fattura della compagnia di crociera di 47'000 dollari per le cure.

Norwegian Cruises aveva già esaurito il limite delle due carte di credito, ma c'erano ancora 21'000 dollari in sospeso.

Nessuna compagnia assicurativa vuole pagare

«La compagnia di assicurazione viaggi non vuole pagare l'importo fino a quando non avremo chiarito la questione con la nostra assicurazione sanitaria. Quella sanitaria non vuole pagare l'importo perché il viaggio si è svolto all'estero», ha dichiarato Tamra al canale di informazione statunitense «Fox 9».

Prima del viaggio, la coppia aveva stipulato un'assicurazione con Norwegian Cruises per coprire le spese mediche fino a 20'000 dollari. Tuttavia, il tentativo di presentare una richiesta di risarcimento è finora fallito.

La compagnia di crociere si è difesa, affermando in una lettera che i prezzi «sono paragonabili a quelli di altre compagnie di crociera e sono, a nostro avviso, equi e ragionevoli».

Tuttavia, Norwegian Cruises ha dichiarato a «Fox 9» che sta attualmente indagando sulle tariffe per il trattamento dell'influenza. Al momento non si sa se la coppia riuscirà a riavere i propri soldi.