  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aveva 96 anni Cordoglio in Argentina per la morte dell'attore Héctor Alterio

SDA

13.12.2025 - 19:31

Hector Alterio in una foto d'archivio del 2016
Hector Alterio in una foto d'archivio del 2016
Keystone

La morte dell'attore Héctor Alterio, avvenuta sabato a Madrid all'età di, ha suscitato il cordoglio del mondo dello spettacolo e della politica in Argentina.

Keystone-SDA

13.12.2025, 19:31

13.12.2025, 19:36

Attori e personaggi pubblici del Paese sudamericano hanno espresso sui social un ultimo saluto all'attore protagonista tra gli altri dell'emblematico film «La Storia Ufficiale», primo lungometraggio sulla dittatura militare argentina vincitore del premio Oscar nel 1986.

Alterio, nato a Buenos Aires da una famiglia di emigrati di origine molisana, viveva dal 1975 a Madrid, dove si era esiliato per sfuggire alle minacce dei gruppi terroristi di destra negli anni precedenti l'avvento del golpe che inaugurò una feroce dittatura con migliaia di «desaparecidos».

È considerato uno degli attori più importanti della storia del cinema iberoamericano e nel 2004 venne insignito in Spagna del prestigioso premio Goya alla carriera.

I più letti

Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Ecco i migliori 20 mercatini di Natale europei del 2026
Tra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco
Lindsey Vonn: «Roger Federer mi ha scritto e si è congratulato con me»
Sabrina Ferilli replica alle voci sui 115mila euro spesi a Parigi in una settimana

Altre notizie

Protesta. Diverse centinaia di persone a Berna contro la politica di austerità

ProtestaDiverse centinaia di persone a Berna contro la politica di austerità

Berna. Decine di sommozzatori hanno rimosso rifiuti dal lago di Thun

BernaDecine di sommozzatori hanno rimosso rifiuti dal lago di Thun

Scandalo. La principessa Sofia di Svezia negli Epstein files, ecco i dettagli delle e-mail

ScandaloLa principessa Sofia di Svezia negli Epstein files, ecco i dettagli delle e-mail