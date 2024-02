Lee era stato accusato di manipolazione dei prezzi azionari, violazione della fiducia e frode contabile per la fusione del 2015. Keystone

La Corte distrettuale centrale di Seul ha assolto il presidente di Samsung Electronics, Lee Jae-yong, sulla controversa fusione del 2015 di due affiliate, usata – secondo l'accusa – per consolidare il controllo sulla più grande conglomerata sudcoreana.

La sentenza è stata emessa tre anni e cinque mesi dopo la formale incriminazione per manipolazione di mercato nella fusione a prezzo scontato di Cheil Industries e Samsung C&T. La caduta dell'ipotesi di condanna è un sollievo per il gruppo in scenari economici globali tesi e di dura sfida con Apple negli smartphone e con SK Hynix nel nascente campo dell'intelligenza artificiale.

Lee era stato accusato di manipolazione dei prezzi azionari, violazione della fiducia e frode contabile per la fusione del 2015, in cui tre azioni Samsung C&T furono offerte per ogni titolo Cheil. L'operazione era stata ritenuta cruciale per la successione di Lee ad erede del gruppo di famiglia, dopo che suo padre Lee Kun-hee aveva subito un attacco cardiaco nel 2014.

I pubblici ministeri sospettavano che il gruppo avesse operato per gonfiare i prezzi di Cheil e per abbassare quelli di Samsung C&T con pratiche improprie, tra cui la diffusione di false informazioni di mercato, l'acquisto di massa di azioni delle due affiliate e l'attività di lobbying illegale sul National Pension Service, un importante azionista di Samsung C&T, per sostenere la fusione. Gli inquirenti sospettavano che tali irregolarità fossero state avviate nel 2012 a favore di Lee, che era il maggiore azionista di Cheil con il 23,2%, con l'intento di aiutarlo a rafforzare il controllo di Samsung C&T, la holding di fatto del gruppo Samsung.

Annunciando lunedì l'assoluzione, la corte non ha riscontrato alcuna illegalità nelle operazioni messe in atto, osservando anche non vi erano prove – ha riferito la Yonhap – che dimostrassero che la fusione avesse causato perdite ad parte dei soci coinvolti. Escluso, inoltre, il coinvolgimento di Lee nella sospetta frode contabile presso Samsung Biologics, filiale di Cheil. «Nessuna delle accuse penali in questo caso è stata provata», ha detto la corte nel dispositivo. Mentre Lee ha commentato di apprezzare «davvero la saggia decisione» dei giudici. L'accusa ha una settimana di tempo per impugnare la sentenza.

Lee era stato condannato a 2 anni e mezzo di prigione in un caso di corruzione che aveva coinvolto l'ex presidente deposta Park Geun-hye, beneficiando della libertà sotto condizione nel 2021 mentre scontava la pena detentiva e, in seguito, della grazia speciale presidenziale nel 2022 per consentire il ripristino di tutti i suoi diritti e il pieno ritorno alla gestione di Samsung Electronics (oggi -1,2% alla Borsa di Seul).

SDA