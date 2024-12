L'aereo coinvolto nell'incidente della Jeju Air di ieri, che ha causato 179 vittime nella contea sudoccidentale di Muan, era un Boeing B737-800. Keystone

Un volo della compagnia low cost Jeju Air decollato oggi dalla Corea del Sud è tornato all'aeroporto di partenza a causa dello stesso problema al carrello di atterraggio riscontrato nell'incidente mortale che ha coinvolto ieri un aereo dello stesso modello.

Lo riporta l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando alcune fonti.

Il volo 7C101 era partito alle 6:37 ora locale dallo scalo internazionale di Gimpo, nella provincia nordoccidentale di Gyeonggi. E ha rilevato un problema al carrello di atterraggio poco dopo il decollo. La compagnia aerea sudcoreana ha informato quindi i 161 passeggeri del difetto meccanico e ha fatto ritornare il volo allo stesso aeroporto alle 7:25.

Stesso modello di Boeing

Nell'incidente della Jeju Air di ieri, che ha causato 179 vittime nella contea sudoccidentale di Muan, si ritiene che tutti e tre i carrelli di atterraggio non abbiano funzionato correttamente.

L'aereo coinvolto era un Boeing B737-800, lo stesso modello di quello che stamattina è stato fatto rientrare a Gimpo. La compagnia low cost sudcoreana gestisce 39 aerei di questo modello, su una flotta di 41 velivoli.

La Corea del Sud ha annunciato che sta avviando una «ispezione completa» dei suoi Boeing 737-800 gestiti dalle compagnie aeree del Paese. Lo ha dichiarato il vice ministro dell'Aviazione civile, Joo Jong-wan.

«I registri di manutenzione di sistemi chiave come i motori e i carrelli d'atterraggio saranno esaminati a fondo per 101 aerei gestiti da sei compagnie aeree che utilizzano lo stesso modello dell'aereo dell'incidente», ha detto, aggiungendo che l'ispezione durerà fino al 3 gennaio.

Solamente due superstiti

Funzionari della sicurezza aerea degli Stati Uniti e personale del produttore di Boeing sono attesi in Corea del Sud per unirsi agli investigatori che indagano sul peggior disastro aereo del Paese che i funzionari inizialmente hanno attribuito all'impatto con uno stormo di uccelli.

Il Boeing 737-800 trasportava 181 persone dalla Thailandia alla Corea del Sud quando ha lanciato un allarme ed è atterrato sulla pancia prima di schiantarsi contro una barriera ed esplodere. Tutti a bordo del volo Jeju Air 2216 sono morti, tranne due assistenti di volo estratti dai rottami e ora ricoverati in ospedale in condizioni stabili.

La Corea del Sud ha proclamato 7 giorni di lutto a seguito del disastro, con le bandiere a mezz'asta sugli edifici governativi. Il presidente ad interim Choi Sang-mok, in carica solo da venerdì, ha affermato che il governo sta facendo «ogni sforzo» per identificare le vittime e supportare le famiglie in lutto.