I vigili del fuoco sul luogo dell'incidente Keystone

Una scatola nera recuperata dal Boeing 737-800 della compagnia aerea low cost sudcoreana Jeju Air, che si è schiantato domenica scorsa contro un muro di cemento all'aeroporto di Muan, sarà inviata agli Stati Uniti per essere analizzata.

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto oggi il vice ministro dell'Aviazione civile del Paese, Joo Jong-wan.

Il registratore dei dati di volo danneggiato è stato ritenuto irrecuperabile per l'estrazione dei dati a livello nazionale, oggi è stato concordato di trasportarlo negli Stati Uniti per l'analisi in collaborazione con il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti», ha affermato Joo.

Intanto, il direttore generale per la Politica di sicurezza aerea, Yoo Kyeong-soo, ha reso noto che le ispezioni speciali di tutti i Boeing 737-800 utilizzati dalle compagnie aeree sudcoreane ordinate dopo l'incidente di domenica riguardano i carrelli d'atterraggio dei velivoli.

Le ispezioni in corso si stanno «concentrando principalmente sul carrello di atterraggio, che in questo caso non si è dispiegato correttamente», ha detto il funzionario.