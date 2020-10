Oltre 250 nuovi casi di COVID-19 in Lombardia

Si registrano 251 nuovi casi di coronavirus in Lombardia. Source: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni

Sono 251 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia con 8.075 tamponi effettuati per una percentuale pari al 3,1%. Sono 2 le vittime e 2 i nuovi ricoveri in intensiva, mentre i guariti o dimessi di ieri sono 78.

La provincia con più casi, 96, è quella di Monza e Brianza, seguita da Milano con 87, di cui 51 in città. Nessun nuovo caso a Lodi.

Più in generale calano ancora i nuovi contagi in Italia, ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di consueto per la domenica.

Le vittime sono 16

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.257 positivi (ieri erano stati 2.578), frutto di appena 60.241 test, già in calo ieri sopra quota 92 mila. Le vittime sono 16, contro le 18 del giorno precedente.

Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 327.586, i morti sono ora 36.002. Il maggior numero di nuovi casi di nuovo di gran lunga in Campania con 431 infetti individuati. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi.