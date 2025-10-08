  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aperta un'indagine Trovato in Corsica il corpo di un cittadino svizzero, si indaga per omicidio

SDA

8.10.2025 - 19:44

Il corpo è stato trovato in una delle spiagge a sud di Bastia. (foto d'archivio)
Il corpo è stato trovato in una delle spiagge a sud di Bastia. (foto d'archivio)
Keystone

Il corpo di un cittadino svizzero, sulla sessantina, è stato rinvenuto a fine settembre su una spiaggia della Corsica. Un'inchiesta per omicidio è stata avviata per far luce sul caso, ha indicato oggi la procura locale.

Keystone-SDA

08.10.2025, 19:44

Il cadavere è stato trovato il 29 settembre scorso sulla spiaggia di La Marana, a sud di Bastia, ha affermato all'agenzia Afp Jean-Philippe Navarre,Jean-Philippe Navarre, procuratore della città situata nel nord dell'isola francese nel Mar Mediterraneo.

«In seguito al ritrovamento del corpo e al completamento dei primi esami forensi, è stata aperta un'inchiesta giudiziaria per omicidio per determinare le circostanze esatte di questa morte», ha spiegato Navarre. Il decesso sembra sia stato causato da diverse ferite o colpi subiti, ha precisato il procuratore.

I più letti

Shock nell'IA: modelli pronti a ricattare o a uccidere se minacciati di essere disattivati
Il dramma di centinaia di persone sull'Everest: «La situazione è precaria, l'altitudine è nemica»
La vendita delle classiche Sugus è crollata a picco, ecco cosa c'è dietro
Bertolucci critica duramente Sinner e i colleghi: «Si lamentano, ma sono ingordi»
La gaffe di Meghan Markle vicino al memoriale di Lady Diana

Altre notizie

Stati Uniti. È un autista Uber l'uomo accusato dell'incendio a Los Angeles

Stati UnitiÈ un autista Uber l'uomo accusato dell'incendio a Los Angeles

Riconoscimenti. Il Nobel della Chimica per le spugne molecolari a Kitagawa, Robson e Yaghi

RiconoscimentiIl Nobel della Chimica per le spugne molecolari a Kitagawa, Robson e Yaghi

Le riflessioni di una guida di montagna. Il dramma di centinaia di persone sull'Everest: «La situazione è precaria, l'altitudine è nemica»

Le riflessioni di una guida di montagnaIl dramma di centinaia di persone sull'Everest: «La situazione è precaria, l'altitudine è nemica»

Rimpatriati dalla Giordania. Atterrati a Ginevra gli ultimi partecipanti svizzeri della Flotilla per Gaza

Rimpatriati dalla GiordaniaAtterrati a Ginevra gli ultimi partecipanti svizzeri della Flotilla per Gaza