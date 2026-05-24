Ecco cosa ci faceva a Zurigo l'aereo più grande del mondo

Un Antonov An-124 era parcheggiato all'aeroporto di Zurigo a marzo. Samuel Walder

Un gigante dei cieli e una missione insolita. L'Antonov An-124 è parcheggiato a Zurigo, è il mese di marzo. Molti appassionati di aerei sono entusiasti. Ma cosa ci fa il gigante dei cieli in Svizzera? Ecco i risultati di una ricerca condotta da blue News.

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Hai fretta? blue News riassume per te Un Antonov An-124, uno dei più grandi aerei da carico del mondo, è atterrato a Zurigo a marzo mentre era in viaggio da Lipsia alla Guyana francese.

La rara visita che ha suscitato scalpore tra gli appassionati di aerei.

Una ricerca di blue News ha rivelato che il motivo era un'operazione di trasporto di «Beyond Gravity». L'azienda stava caricando la punta di un razzo prodotta in Svizzera.

A causa dei tempi stretti, il cliente ha optato per un trasporto aereo veloce anziché via nave. Mostra di più

70 metri di lunghezza, 21 metri di altezza e 173'000 tonnellate di peso. L'Antonov An-124 è probabilmente l'aereo più grande del mondo.

È un ospite raro dell'aeroporto di Zurigo. A metà marzo, tuttavia, il gigante è atterrato in Svizzera. Si tratta di un vero e proprio evento per gli appassionati di aerei. Ma cosa ci faceva l'Antonov in Svizzera?

Un'indagine all'aeroporto di Zurigo ha rivelato che l'Antonov proveniva da Lipsia. Lì si sta già costruendo una base per la compagnia aerea, che dovrebbe essere completata nel 2027.

Con uno scalo a Zurigo, il gigante ha volato verso la Guyana francese. Tuttavia, l'aeroporto non è stato in grado di fornire ulteriori dettagli.

Antonov a Zurigo - ma perché?

Una ricerca di blue News ora lo dimostra: c'è la società Beyond Gravity dietro a tutto questo.

Alla domanda di blue News, una portavoce dell'azienda ha risposto: «L'Antonov è atterrato a Zurigo per conto di uno dei nostri clienti per trasportare un payload fairing prodotto da Beyond Gravity».

La carenatura del carico utile - nota anche come punta del razzo - protegge i satelliti e altri carichi utili da influenze esterne durante il lancio e il percorso in orbita.

«La carenatura è stata trasportata con un mezzo pesante dal nostro sito di Emmen all'aeroporto di Zurigo, dove è stata caricata sull'aereo da trasporto».

Da Zurigo, l'Antonov ha volato direttamente al sito in Guyana francese, da dove il razzo sarà lanciato più tardi nel corso dell'anno.

I tempi stretti richiedono risorse speciali

Beyond Gravity effettua le consegne via nave e via camion. Allora perché è stato necessario utilizzare l'Antonov?

Il portavoce dice: «In questo caso, il nostro cliente aveva una richiesta critica in termini di tempo. Per rispettare i tempi stretti, ha scelto la via di trasporto più veloce disponibile: il trasporto aereo con l'Antonov».

Il trasporto via mare avrebbe richiesto diverse settimane. È così che il gigante dei cieli è arrivato a Zurigo.

Qui potete vedere le parti di Beyond Gravity caricate sull'Antonov all'aeroporto di Zurigo a marzo. Youtube

L'Antonov è già stato a Zurigo in passato. Anche in quell'occasione è stato utilizzato per il trasporto pesante.

Nel 2024, ad esempio, il velivolo ha caricato a Zurigo i quadri elettrici di Hitachi Energy, come riferito da SRF.

All'epoca, si disse che un trasporto con l'Antonov costava più di un milione di franchi.

Nel 2013, anche il fratello maggiore dell'An-124 è atterrato a Zurigo. Tuttavia, l'An-225 non esiste più dal febbraio 2022. L'aereo è stato distrutto durante la guerra in Ucraina.

Parti di razzo, satelliti e scudi termici

Di cosa si occupa Beyond Gravity? Il portavoce spiega: «Molte persone non si rendono conto che le tecnologie chiave per i moderni viaggi spaziali hanno origine in Svizzera».

L'azienda sviluppa componenti altamente complessi per satelliti e razzi che vengono utilizzati in tutto il mondo, per missioni commerciali, governative e di sicurezza.

Il suo portafoglio comprende quasi tutti i componenti centrali di un satellite, come strutture, meccanismi, elettronica, antenne e protezione termica. Lo sviluppo e la produzione hanno luogo, tra l'altro, a Zurigo-Seebach e Nyon.

Beyond Gravity ha diversi prodotti principali. «Un prodotto chiave nel settore dei razzi è la carenatura del carico utile, la parte superiore del razzo. Protegge i satelliti, solitamente molto sensibili, da carichi aerodinamici, acustici e termici estremi durante il lancio», spiega il portavoce.

Non appena il razzo lascia l'atmosfera terrestre, la carenatura viene sganciata con precisione e rilascia il carico utile.

«Queste strutture tecnologicamente sofisticate sono sviluppate e prodotte da Beyond Gravity a Emmen, nel cantone di Lucern»", spiega ancora.

«Beyond Gravity ha partecipato, tra l'altro, alla missione Artemis II ». La navicella Orion, che porta gli astronauti sulla Luna e viceversa, utilizza meccanismi di allineamento delle ali solari a 2 assi sviluppati dall'azienda con sede in Svizzera, che consentono un allineamento preciso dei pannelli solari.

Come vengono consegnate le parti del razzo

I componenti di un razzo e di un satellite sono di grandi dimensioni. Il fatto che un Antonov li trasporti è un'eccezione. Quindi, in quale altro modo i pezzi arrivano da A a B?

Sempre ancora il portavoce spiega: «Fino al 2020, le carenature dei singoli carichi utili sono state trasportate direttamente da Emmen con l'Antonov, poiché il nostro sito è direttamente adiacente all'aeroporto militare di Emmen», ha detto il portavoce a blue News.

Le parti vengono solitamente trasportate via mare. Linkedin/Beyond Gravity

Oggi, i prodotti vengono trasportati esclusivamente via terra e via mare.

«Di norma, vengono prelevati a Emmen da un mezzo di trasporto pesante e portati prima in un porto: da Basilea, con successivo trasporto vanno a Rotterdam, o direttamente al porto italiano di Livorno».

Lì, le carenature del carico utile vengono caricate sulle navi da trasporto dei clienti e quindi trasportate ai rispettivi porti spaziali.

«Nel nostro caso, si tratta di Kourou nella Guyana francese e di Tanegashima in Giappone», spiega ancora il portavoce.