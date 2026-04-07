Cosa è successo a Heidi Scheuerle? Ecco il ricordo dei testimoni dell'epoca

Heidi Scheuerle è scomparsa l'8 ottobre 1996. Il caso non è ancora stato risolto. Polizia cantonale di Argovia

Una giovane donna si reca sul suo primo set cinematografico e improvvisamente si perde ogni sua traccia. A quasi 30 anni dalla scomparsa di Heidi Scheuerle, alcune domande chiave rimangono senza risposta. Nell'ottobre 2026, il caso rischia di cadere in prescrizione. blue News ha parlato con i testimoni dell'epoca.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te L'8 ottobre 1996, la stagista Heidi Scheuerle, 26 anni, è scomparsa mentre si recava a Weil am Rhein per delle riprese, dopo essere stata vista per l'ultima volta fare l'autostop nell'area di sosta di Forrenberg, vicino a Winterthur.

Quattro anni dopo, in un bosco vicino a Spreitenbach sono state ritrovate delle ossa umane che, grazie al confronto del DNA, sono state identificate come i resti di Heidi nel 2002.

Magdalena Kauz era supervisore della giovane alla SRF nel 1996 e ricorda il periodo precedente e successivo alla scomparsa.

Dato che gli investigatori ipotizzano un possibile omicidio, la prescrizione scade dopo 30 anni, l'8 ottobre 2026, ma nuove prove potrebbero teoricamente fare ancora luce su questo caso irrisolto. Mostra di più

Heidi Scheuerle è scomparsa senza lasciare traccia l'8 ottobre 1996 all'età di 26 anni. La stagista in cinematografia si stava recando a Weil am Rhein per delle riprese, ma non è mai arrivata a destinazione.

Quattro anni dopo, un raccoglitore di funghi ha trovato delle ossa in un bosco vicino a Spreitenbach, nel Canton Argovia. Un confronto del DNA, nel 2002, ha portato a un'amara certezza: i resti appartenevano a Heidi.

Non è mai stato trovato un colpevole, ma dato che gli investigatori hanno comunque ipotizzato un possibile omicidio si è applicato un periodo di prescrizione di 30 anni. Questo termine scade l'8 ottobre 2026, quando Heidi sarà scomparsa da esattamente tre decenni.

Cosa è successo allora? E cosa significherebbe se il caso scadesse a ottobre senza nuove informazioni? blue News ha seguito le tracce e ripercorso la storia di Heidi Scheuerle.

Una giovane donna con una grande passione per il cinema

Heidi aveva, come detto, 26 anni, era curiosa, intelligente ed entusiasta per i film. Viveva a Kreuzlingen, nel Canton Turgovia, in un appartamento condiviso con due amiche.

Nell'ottobre del 1996 aveva iniziato uno stage di cinque settimane presso la Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). La giovane voleva imparare l'arte del cinema. Per lei era una grande opportunità. Purtroppo non ha mai terminato lo stage.

Heidi Scheuerle aveva 26 anni quando è scomparsa. Polizia cantonale di Argovia

Già allora c'era un dettaglio che preoccupava chi le stava intorno: Heidi viaggiava spesso facendo l'autostop. Amava farlo, un'abitudine che in seguito si è rivelata la sua rovina.

Martedì 8 ottobre 1996, Scheuerle ha ricevuto il suo primo incarico personale. Doveva recarsi a Weil am Rhein in Germania per un breve reportage, dato che era stata inaugurata una nuova mostra al Vitra Design Museum.

In un'edizione successiva del «Tagesschau», le sue coinquiline ricordano quanto fosse emozionata. «Era molto felice», ha raccontato una di loro. A momenti non le ha quasi salutate. «Ha solo detto che sarebbe tornata a casa martedì sera».

Le tracce si perdono nell'area di sosta

Heide aveva deciso di fare di nuovo l'autostop per arrivare in Germania, nonostante il suo datore di lavoro avrebbe coperto le spese di viaggio.

Un dipendente di Swissair le ha dato un passaggio e l'ha portata all'area di servizio Forrenberg Nord, vicino a Winterthur. Qui la giovane è scesa dall'auto per cercare il prossimo passaggio.

Scheuerle è stata vista per l'ultima volta in questa stazione di servizio. Maps

Poco dopo, un camionista l'ha vista in piedi nell'area di servizio. È scomparsa pochi minuti dopo. Non è stato ancora possibile ricostruire cosa sia successo in questo breve periodo. Da quel momento si è persa ogni traccia.

Un caso di scomparsa pieno di misteri

Due giorni dopo è stata denunciata la sua scomparsa. La polizia ha avviato un'indagine approfondita. Sono state controllate numerose persone, seguiti gli indizi e analizzate le piste.

Ma la domanda centrale rimane senza risposta: chi ha portato via Heidi nell'area di servizio dell'autostrada?

Inizialmente è stata la Polizia cantonale di Turgovia a condurre le indagini, perché la ragazza è stata vista per l'ultima volta nell'area di sosta di questo cantone.

In seguito, la Polizia cantonale di Argovia ha preso in mano il caso. Questo perché i resti sono stati trovati vicino a Spreitenbach. Anche loro non hanno avuto successo.

Nel 2000 il caso è stato presentato nel programma televisivo «Aktenzeichen XY ... ungelöst» dell'emittente germanica ZDF. Per la famiglia è sempre stato chiaro che il suicidio fosse fuori discussione.

Gli investigatori hanno ipotizzato anche che Heidi sia stata vittima di un crimine. Ma anche il programma non ha portato ai risultati sperati, vale a dire a nuovi indizi.

Un raccoglitore di funghi ha trovato delle ossa in un'area boschiva tra Dietikon e Spreitenbach, che si sono rivelate essere i resti di Heidi. Il cerchio rosso indica il luogo del ritrovamento. Swiss Topo

Il 28 ottobre 2000, un raccoglitore di funghi ha fatto però una macabra scoperta sopra Spreitenbach: ha trovato un teschio umano in un'area boschiva vicino al confine cantonale di Zurigo.

Solo nella primavera del 2002 un confronto del DNA con la madre della ragazza scomparsa ha portato alla certezza: i resti appartenevano a Heidi Scheuerle.

Ricordi della redazione di SRF

Una persona che ancora oggi non ha abbandonato il caso è Magdalena Kauz. All'epoca lavorava alla SRF ed era responsabile, tra le altre cose, della gestione degli stagisti.

In un'intervista a blue News, ricorda Heidi. «L'ho conosciuta quando ha iniziato a lavorare per noi come praticante. Mi è piaciuta subito perché era così speciale: una vera appassionata di cinema, quasi una nerd. Con lei si poteva parlare di film all'infinito».

La giovane era estremamente curiosa e voleva capire tutto. «Faceva un sacco di domande e voleva sapere esattamente come funzionava una ripresa cinematografica, non solo in modo superficiale, ma davvero nei dettagli». Kauz l'ha portata sul set diverse volte.

«All'inizio guardava, assorbiva tutto e poi faceva di nuovo domande», ricorda la donna. A volte Heidi aiutava anche con piccole cose. «Ricordo una scena in cui era presente per poco tempo nel film e interpretava un fantasma. Si trattava di un artista già morto e lei lo trovava incredibilmente eccitante».

Per Kauz è stato subito chiaro che Scheuerle era appassionata di cinema: «Voleva davvero capire come funziona la televisione».

L'autostop è stato il motivo della sua scomparsa?

D'altra parte, c'era un argomento che faceva sempre discutere: l'autostop. «Faceva spesso l'autostop per andare al lavoro», dice Kauz. «Quando me l'ha detto, sono rimasta sinceramente scioccata».

E ha immediatamente affrontato Heidi a riguardo: «Le ho detto chiaramente: quello che fai nella tua vita privata sono affari tuoi. Ma non dovresti fare l'autostop per lavoro».

I punti rossi indicano il punto di partenza e la destinazione di Heidi Scheuerle l'8 ottobre. La stella blu indica l'area di servizio dell'autostrada dove Scheuerle è stata vista per l'ultima volta. La croce indica il luogo in cui sono stati trovati i resti dell'allora 26enne. Swiss Topo

Anche il capo dell'epoca, Christian Eggenberger, ha reagito in modo chiaro: «Le ha anche detto che non era possibile, per motivi di sicurezza e perché non si sa mai se si arriva in tempo». Heidi aveva promesso di non farlo più, ma ovviamente non ha rispettato la sua stessa promessa.

Poi è arrivato l'incarico che Kauz ricorda ancora oggi: «Era previsto un breve pezzo - forse 30 o 40 secondi - su una mostra al Vitra Design Museum di Weil am Rhein». La data è impressa nella sua memoria: «L'8 ottobre 1996, non lo dimenticherò mai».

Insieme avevano preparato quello che Heidi doveva filmare. Una troupe era già in attesa sul posto, così non doveva lavorare da sola. «Ma doveva venire da Kreuzlingen a Weil am Rhein».

Poco prima dell'appuntamento, il suo capo aveva chiamato Heidi in ufficio. «Le disse chiaramente che non doveva fare l'autostop. Non era accettabile». Le aveva persino chiesto di garantire che non l'avrebbe fatto.

Il momento dello shock

Ma la ragazza non è mai arrivata sul set delle riprese. «Christian mi chiamò e mi chiese se mi avesse contattato», racconta Kauz. «Non l'ha fatto».

Kauz ha avuto subito un brutto presentimento. «Ho capito subito che non era una cosa normale. Heidi non era una persona che si limitava a marinare la scuola». Al contrario: voleva davvero fare questo servizio. «Forse era nervosa, ma era molto motivata. Voleva dimostrare che poteva farlo».

Quando poi si è saputo che aveva ripreso a viaggiare in autostop, la dinamica è diventata ancora più preoccupante. «È stato allora che la situazione si è fatta davvero spaventosa».

Negli anni successivi, Kauz non ha più sentito parlare dell'indagine per molto tempo. «A un certo punto si seppe che era stata vista l'ultima volta alla stazione di servizio di Forrenberg».

Solo anni dopo sono venuti fuori singoli oggetti: uno zaino, una scarpa, una chiave e delle ossa, tra cui il cranio e un pezzo di osso pelvico.

Ecco come si presentava il sito nella foresta. Magdalena Kauz ha dato un'occhiata. Polizia cantonale di Argovia

La chiave accanto alle ossa doveva appartenere a un'azienda. Si trattava di una chiave di sicurezza che, secondo Kauz, è stata registrata all'epoca. In questo modo è stato possibile scoprire a quale società apparteneva e quindi stabilire il collegamento con Heidi.

«Poi il DNA è stato confrontato con quello della madre e della sorella, e solo allora è stato chiaro che si trattava di Heidi». Non è stato più possibile determinare una chiara causa di morte dai resti.

Una ricerca personale e un fascino particolare

Kauz non ha abbandonato il caso per molto tempo. «In seguito ho iniziato a fare ricerche personalmente e ho parlato anche con gli investigatori, come Urs Winzenried, che all'epoca era a capo delle indagini».

Ha anche visitato il luogo in cui è stato trovato il corpo sopra Spreitenbach. «Gli oggetti e le ossa si trovavano vicino a un sentiero forestale che doveva essere conosciuto per raggiungere il luogo».

A un certo punto, la donna ha dovuto mettersi un limite: «Ho iniziato ad avere incubi. Non riuscivo a lasciar perdere il caso».

Un ricordo in particolare le è rimasto impresso. Nel corso delle sue ricerche, Kauz ha parlato con un amico intimo di Heidi. Questo le avevo detto che la giovane era molto interessata ai serial killer e ai casi criminali.

«Era affascinata da queste storie», dice la Kauz. «Il suo amico mi ha persino raccontato di un viaggio negli Stati Uniti e che sperava di poter incontrare un serial killer un giorno».

Heide non era solo affascinata dai casi criminali. Per questa sua passione avrebbe anche sviluppato la sua «tecnica» di fare l'autostop. Ha raccontato a Kauz la procedura: «Diceva di non salire mai sui camion, ma solo con persone singole, niente coppie. E che prima guardava sempre attentamente l'autista per qualche minuto».

Credeva di poter giudicare le persone in questo modo. Oggi questo ricordo sembra tragico. «Il fatto che sia scomparsa mentre faceva l'autostop, tra tutte le cose, è difficile da comprendere».

La prescrizione

Adrian Schuler, portavoce per i media dell'ufficio del pubblico ministero di Argovia, ha detto a blue News dell'imminente prescrizione del caso: «Ad oggi, nel caso di Heidi Scheuerle non sono state fatte nuove scoperte che non fossero già di dominio pubblico».

In questi casi è necessario esaminare tutti i possibili scenari. La prescrizione, cioè il momento in cui una richiesta di risarcimento non può più essere fatta valere in tribunale dopo un certo periodo di tempo, viene chiarita dal punto di vista legale.

«Nei cold case ipotizziamo sempre il reato più grave possibile», spiega Schuler. Nel caso di Heidi si tratterebbe di un omicidio, che si prescrive dopo 30 anni. Le autorità hanno classificato l'omicidio come altamente probabile. Ad oggi non ci sono prove giudiziarie conclusive.

È ancora possibile risolvere il caso?

Urs Winzenried, allora capo della polizia cantonale di Argovia e ora in pensione, ha preso in mano le indagini nel 2000 e ricorda ancora le grandi operazioni di ricerca e la ricompensa offerta per le informazioni.

«Non si può mai escludere che un caso venga risolto anche dopo 30 anni», afferma interpellato da blue News.

Ma con il passare del tempo diventa sempre più difficile. La polizia cantonale ha riesaminato l'indagine qualche anno fa, senza ottenere nuovi risultati. Possono solo sperare che prima o poi si faccia avanti un testimone.

A quasi 30 anni dalla sua scomparsa, non è ancora chiaro cosa sia successo a Heidi Scheuerle quel giorno di ottobre del 1996. E se non emergono nuovi indizi, il caso potrebbe presto rimanere irrisolto per sempre.

La polizia cantonale è ancora aperta a qualsiasi informazione. Chiunque abbia notato qualcosa o sappia qualcosa può contattare la polizia cantonale argoviese al numero 062 835 81 81 o all'indirizzo info@kapo.ag.ch. Le informazioni possono essere trasmesse anche via e-mail all'indirizzo redaktion.news@blue.ch o via Whatsapp al numero 079 282 27 12.