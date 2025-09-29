Immagine d'illustrazione keystone

Al largo della Penisola iberica sono avvenuti diversi attacchi di orche alle imbarcazioni. Il numero di questi incidenti è esploso dopo la pandemia. Ma cosa è successo a questi animali? blue News ha cercato di capirlo.

Nicole Agostini, Fabienne Kipfer Fabienne Kipfer

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo gli scienziati, dal primo rapporto del maggio 2020 sono stati documentati più di 673 episodi di speronamento di imbarcazioni da parte di orche.

Le reporter di blue News Nicole Agostini e Fabienne Kipfer si sono recate nel sud della Spagna e hanno parlato con scienziati, pescatori e marinai sul posto.

Ci sono diverse teorie e opinioni sul perché le orche speronino le barche a vela.

I testimoni oculari riferiscono che il comportamento non è aggressivo, ma piuttosto giocoso. Mostra di più

Il 13 settembre 2025, diverse orche hanno affondato una barca a vela al largo della Costa da Caparica, vicino ad Almada, in Portogallo. Gli animali hanno danneggiato il timone della barca a vela, tanto che l'acqua vi è entrata e l'imbarcazione è affondata.

Altre barche sono state attaccate anche a Cascais e sulla spiaggia di Fonte da Telha, a volte in acque poco profonde.

Katharina Heyer fa ricerca sulle balene e sui delfini al largo di Tarifa da 27 anni. La svizzera ha fondato la fondazione firmm per la conservazione delle specie e conosce bene il comportamento di questi animali.

Ma ora anche lei si trova di fronte a un enigma. Tutto è iniziato con gli anni del Covid, racconta a blue News.

Heyer è in piedi nel suo ufficio a Tarifa, in Spagna, sullo stretto di Gibilterra. Ha una sciarpa al collo e la mente vigile. Non ci sono mai stati problemi prima, dice: «Le orche sono sempre state pacifiche».

Tutto ha avuto inizio con la pandemia

firmm La fondazione firmm è impegnata nella protezione dei mammiferi marini e del loro habitat. Attraverso l'osservazione rispettosa delle balene, firmm crea opportunità di incontro tra uomini e animali a Tarifa. Attraverso la ricerca e gli eventi informativi, la fondazione mira a promuovere un approccio più rispettoso nei confronti del mare e dei suoi abitanti.

Tuttavia, da quando la pandemia si è attenuata e le imbarcazioni sono tornate in mare, nulla è più lo stesso nello Stretto di Gibilterra.

Ad oggi, il centro di ricerca sulle orche GT Atlantica Orca ha registrato oltre 670 attacchi, che i ricercatori chiamano «interazioni».

La maggior parte delle interazioni registrate riguarda barche a vela, il 72% monoscafi e il 14% catamarani. Tuttavia, sono stati registrati anche incontri con barche a motore (6%), imbarcazioni semirigide (5%) e pescherecci (poco meno del 3%).

Le orche hanno affondato un'intera barca a vela il 24 luglio 2024. Questa è la settima imbarcazione che si capovolge da quando esistono le interazioni. Gli occupanti ne sono sempre usciti illesi, ma lo shock è grande.

Le testimonianze di alcuni marinai

Lo sa anche Werner Schaufelberger, il quale racconta a blue News che c'è stato un «boato» all'arrivo delle orche, le quali «hanno strappato completamente i timoni».

La sua barca si è riempita d'acqua, così che il marinaio svizzero ha dovuto chiamare una scialuppa di salvataggio, riuscendo a portare in salvo se stesso e il suo equipaggio.

I danni alla sua imbarcazione sono ancora oggi visibili presso il cantiere navale di Tarifa. Delle navi danneggiate dalle orche vengono consegnate quasi ogni giorno.

Anche la nave di Fernando Santamaria è finita lì. Anche lo spagnolo è stato testimone di un'esperienza simile. A blue News descrive dettagliatamente come gli animali abbiano girato intorno alla sua imbarcazione e alla fine l'abbiano danneggiata.

Da allora ha superato l'evento e non è arrabbiato con questi mammiferi, «ma non voglio incontrarli di nuovo».

Ci sono numerosi tentativi di spiegazione

Come è possibile che il comportamento degli animali sia cambiato così tanto in un periodo di tempo relativamente breve? Perché dopo la pandemia di Covid le navi sono state improvvisamente prese di mira da animali di diverse tonnellate?

E soprattutto: perché finora solo i membri della sottopopolazione di Orca Iberica nello Stretto di Gibilterra hanno mostrato questo misterioso comportamento, anche se questi animali vivono in tutti gli oceani del mondo?

Area di crisi al largo di Tarifa: oltre 670 incidenti segnalati dal 2020. Schermata: GT Orca Atlantica

Uno studio pubblicato a giugno dalla Commissione baleniera internazionale (IWC) suggerisce che le orche attaccano le imbarcazioni perché i divieti di pesca hanno portato a un'abbondanza di tonno.

Questo probabilmente dà loro più tempo, in quanto devono cercare meno cibo, tanto che questi gli intelligenti animali sembrano ora annoiarsi.

È una delle ultime possibili spiegazioni emerse negli ultimi mesi per le interazioni tra orche. Le teorie sulle possibili cause si accumulano quasi ogni giorno.

Inizialmente Katharina Heyer riteneva che il fenomeno fosse legato al ritorno del traffico merci dopo il Covid. Il traffico navale è infatti aumentato rapidamente dopo la pandemia. «Pensavamo che le orche potessero esserne disturbate».

«Non credo che le orche vogliano fare del male agli umani».

Ma ora ha una teoria diversa: «Penso che per loro sia diventato un divertimento. Non credo che le orche vogliano fare del male agli umani».

«Le persone che non hanno mai sperimentato un'interazione del genere dicono che potrebbe essere un gioco», dice Fernando Santamaria. Per lui è stato come un attacco, anche se in modo giocoso: «Ma la gente si sente attaccata e reagisce di conseguenza».

Il porto di Tarifa è anche un punto di trasbordo. È qui che viene consegnato il pescato fresco, compresi i grandi tonni. Qui non molti vogliono parlare delle orche. Dopo tutto, un tonno di grandi dimensioni costa più di 1000 euro e le orche amano il tonno.

Ma il pescatore José Antonio racconta. «Una volta un'orca mi ha strappato il tonno dalla mano». Un'altra volta, «ci ha distratto da un lato della barca e un'altra ci ha attaccato dall'altro lato».

Antonio ha una sua teoria. Crede che gli animali si sentano minacciati e quindi reagiscano attaccando.

Attacco per vendetta?

Il biologo marino José Manuel non ci crede: «La vendetta è un comportamento umano e gli animali non si vendicano, soprattutto in natura», dice a blue News. Il ricercatore ritiene invece che le orche pensino che il timone sia un tonno e stiano quindi giocando con esso.

Anche il biologo marino Jörn Selling ritiene che stiano giocando o si stiano allenando. «A volte cacciano solo per allenare i loro piccoli. Si potrebbe ipotizzare che facciano lo stesso con le barche a vela».

La colpa è dei parassiti?

Selling, che ha trascorso 20 anni a fare ricerche su balene e delfini a Tarifa, sospetta addirittura che le orche possano essere state infettate dal parassita Toxoplasma. Questo causerebbe un cambiamento nel cervello, che le renderebbe più audaci.

Lo Stretto di Gibilterra è cambiato. C'è un prima e un dopo pandemia, soprattutto per i marinai. Nessuno sa con certezza cosa abbia portato le orche ad attaccare improvvisamente le navi.

Selling aggiunge: «C'era la speranza che prima o poi la situazione si sarebbe risolta. Ma l'unica cosa che sembra essere chiara è che le orche semplicemente non vogliono ancora fermarsi».

La situazione è tutt'altro che finita.