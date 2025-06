Cosa si sa sui genitori di Maddie McCann, scomparsa 18 anni fa? E sui suoi fratelli gemelli?

Kate e Gerry McCann mostrano una foto della loro figlia scomparsa Madeleine (Maddie) durante una conferenza stampa nel 2007. Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Kate e Gerry McCann, i genitori britannici della piccola Maddie scomparsa in Portogallo nel 2007, sono rimasti uniti nonostante la tragedia che ha messo a dura prova il loro matrimonio, la loro famiglia e la loro fede, senza rinunciare alla speranza di rivedere la figlia.

Hai fretta? blue News riassume per te Si è tornati a parlare di Maddie McCann, la bimba scomparsa 18 anni fa in Portogallo, poiché le autorità tedesche hanno svolto altre indagini sul luogo presunto della sparizione.

Le ricerche, fatte in collaborazione con la polizia locale, non hanno dato nessun esito.

Qual è la storia di Kate e Gerry McCann, genitori di Madeleine? Come si conosciuti? Come hanno vissuto dopo la tragedia?

La madre, che dice d'aver pensato d'esser stata abbandonata da Dio, ha ripreso a lavorare da medico durante la pandemia.

Cosa fanno oggi i fratelli 20enni di Maddie, i gemelli di un anno più giovani?

La loro mamma dice che hanno vissuto all'ombra della sorella scomparsa, ma che ora si sono costruiti una vita.

Quando il 3 maggio 2007 Madeleine, di tre anni, scomparve dall'appartamento della località balneare di Praia da Luz dove la famiglia era in vacanza, la coppia di medici decise di rendere pubblico il caso e si ritrovò sotto i riflettori dei media internazionali.

Diciotto anni e molti colpi di scena dopo, mentre gli inquirenti la settimana scorsa hanno ripreso le indagini nel luogo in cui la bambina è scomparsa, senza però trovare nuovi elementi, Kate e Gerry McCann, 57 anni, genitori di altri due figli, stanno ancora insieme.

«Mentre siamo fortunati ad avere una vita relativamente normale e piacevole oggi, questa sensazione di vivere nell'incertezza rimane molto inquietante», ha confidato la coppia nel 2024 sul loro sito web.

«Sappiamo che l'amore e la speranza per Madeleine e il desiderio di riunirsi a lei, anche dopo tanti anni, rimangono», hanno aggiunto.

Ecco come è iniziata la storia tra Kate e Gerry

Kate e Gerry McCann si sono conosciuti a Glasgow nel 1993 come medici tirocinanti. Si sono sposati cinque anni dopo e hanno avuto Madeleine nel 2003, seguita dai gemelli Sean e Amelie nel 2005.

La sera della scomparsa, la coppia stava cenando con amici in un ristorante del complesso in cui si trova il loro appartamento. Andavano regolarmente a trovare i bambini, ma alle 22 hanno notato che Maddie non era più nel suo letto, mentre i gemelli di due anni dormivano tranquillamente.

Sospettati d'aver ucciso la figlia

Dopo alcuni mesi di ricerche e di frenesia mediatica, i due sono stati sospettati e interrogati dalle autorità portoghesi, che hanno avanzato l'ipotesi di un incidente seguito da un falso rapimento.

La coppia negò con veemenza questa accusa, ampiamente riportata dai tabloid, e il procuratore portoghese annunciò quasi un anno dopo, nel 2008, che non c'erano prove a sostegno di questa teoria.

Kate McCann, medico di base, lasciò il suo lavoro poco dopo la scomparsa per concentrarsi sulle ricerche e occuparsi personalmente delle gemelle.

È tornata al lavoro durante la pandemia e ora si occupa di pazienti affetti da demenza. È anche ambasciatrice dell'associazione «Missing People». Gerald McCann è un famoso cardiologo e docente all'Università di Leicester.

«Spesso ho avuto la sensazione che Dio mi avesse abbandonato»

Il libro «Madeleine», scritto da Kate McCann e pubblicato nel 2011, offre uno spaccato della loro vita dopo la tragedia: l'acquisto dei regali di Natale e di compleanno ogni anno per Maddie, la paura di proteggere eccessivamente i gemelli, l'impatto della scomparsa sulla vita privata della coppia.

«Ero preoccupata per Gerry e per me stessa», ha scritto, affermando di non essere «in grado di concedermi il minimo piacere» e di essere perseguitata dalla paura che la bambina fosse «caduta nelle mani di un pedofilo».

Kate McCann ha anche raccontato come la scomparsa di Maddie abbia scosso la fede dei due cattolici praticanti. «Spesso ho avuto la sensazione che Dio mi avesse abbandonato o che avesse deluso Madeleine», ha detto.

«I gemelli cresciuti nell'ombra di Maddie»

I McCann vivono ancora nella stessa casa in mattoni a Rothley, nell'Inghilterra centrale, dove abitavano al momento della tragedia. La coppia ha fatto pressione sul premier dell'epoca, David Cameron, affinché rilanciasse le indagini nel 2011. Ma le costose ricerche dell'«Operazione Grange» non sono riuscite a scoprire la verità.

I gemelli, che ora hanno 20 anni, sono cresciuti «nell'ombra di Madeleine», ha dichiarato un amico di famiglia al «Daily Mail», ma «ora sono giovani adulti che stanno costruendo la propria vita».

Amelie studia a Durham e Sean, che è un campione di nuoto a stile libero, a Loughborough, due università del nord dell'Inghilterra.

I genitori non trovano pace

Due donne sono state recentemente accusate di aver molestato la famiglia McCann. Una di loro, una donna polacca di nome Julia Wandel, aveva affermato di essere Maddie, cosa che un test del DNA ha escluso nel 2023.

Nonostante il calvario, Kate e Gerry non si sono arresi, come riassumono sul loro sito web «Find Madeleine».

«Non c'è nulla che faccia pensare che Madeleine sia stata ferita. È ancora scomparsa e dobbiamo cercarla. È giovane, vulnerabile e ha bisogno del nostro aiuto. La amiamo profondamente e la sua assenza è indescrivibile», hanno scritto.