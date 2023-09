L’arrivo di migliaia di barconi di migranti nel giro di pochi giorni ha spinto l’isola mediterranea italiana di Lampedusa ai suoi limiti. Cecilia Fabiano/LaPresse/AP/dpa

L'arrivo di migliaia di rifugiati in poco tempo sta portando l'isola di Lampedusa al limite. L'UE annuncia sostegno, mentre il Governo italiano vuole adottare un approccio più duro.

Hai fretta? blue News riassume per te Migliaia di migranti sono arrivati e continuano ad arrivare a Lampedusa, la piccola isola del Mediterraneo tra la Sicilia e il Nord Africa.

Circa 5'000 persone raggiungono l'isola ogni giorno. Ora l'UE vuole aiutare.

L'Italia, nel frattempo, vuole adottare «misure straordinarie», secondo il primo ministro Giorgia Meloni. Mostra di più

Visto l'arrivo di diverse migliaia di migranti via mare a Lampedusa, il Governo italiano ha deciso di varare un pacchetto di provvedimenti per frenare l'immigrazione irregolare. Nelle sue stesse parole, il primo ministro dell'ultradestra Giorgia Meloni si tratta di «misure straordinarie».

La presidente del Consiglio italiano aveva già annunciato decisioni per inasprire la detenzione in attesa di espulsione e la creazione di centri per i deportati da parte dei militari. Domenica inoltre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha assicurato all'Italia il sostegno europeo. Ma come si è arrivati a questa situazione?

Cosa sta succedendo a Lampedusa?

La scorsa settimana migliaia di migranti sono arrivati sulla piccola isola del Mediterraneo tra la Sicilia e il Nord Africa. Solo martedì le autorità hanno contato circa 5.000 persone che hanno raggiunto il porto dell'isola a bordo di imbarcazioni. Si tratta di un numero mai raggiunto prima in un solo giorno.

Nel frattempo, molte persone sono state portate da Lampedusa in Sicilia o in centri di accoglienza sulla terraferma. Tuttavia, il centro di prima accoglienza dell'isola continua a essere completamente sovraccarico.

Non c'è paragone con la crisi migratoria del 2015. Perché allora, secondo le Nazioni Unite, più di mezzo milione di migranti raggiunse la terraferma greca e le isole circostanti.

Per mettere in prospettiva i numeri attuali di Lampedusa, centinaia di migliaia di rifugiati ucraini hanno raggiunto l'Europa occidentale dall'inizio della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, il 24 febbraio 2022.

Cosa dovrebbe accadere ai migranti?

Meloni aveva già chiarito venerdì sera, in un videomessaggio sui social media, che il fulcro delle decisioni dovrebbe essere l'innalzamento della durata massima della detenzione per le espulsioni a 18 mesi.

Secondo il diritto dell'UE, questo è il massimo consentito. Con questo inasprimento, la premier vuole garantire che gli ingressi irregolari possano essere trattenuti per il tempo necessario all'esame della rispettiva domanda di asilo. In questo modo, un'eventuale espulsione dovrebbe essere più facile.

Inoltre, al Ministero della difesa sarà affidato il compito di creare strutture per la detenzione dei migranti entrati irregolarmente nel Paese. Secondo Meloni, le strutture dovranno essere allestite «in aree remote, il più possibile scarsamente popolate», che possano essere facilmente contenute e monitorate.

Cosa vuole fare l'Europa?

Nel frattempo, la presidente della Commissione europea Von der Leyen ha assicurato all'Italia il sostegno europeo durante la sua breve visita a Lampedusa. A suo avviso, il Mediterraneo deve essere monitorato più da vicino. «Possiamo farlo attraverso Frontex», ha detto, riferendosi all'agenzia dell'UE per la gestione delle frontiere.

Ha aggiunto di essere favorevole a esplorare le opzioni per espandere le operazioni navali nel Mediterraneo o a lavorare su nuove missioni. «Saremo noi a decidere chi entra nell'Unione Europea e in quali circostanze. E non i contrabbandieri».

Qual è la risposta del Governo italiano?

Meloni ha chiesto un'azione più dura contro i migranti. Si dovrebbe impedire già prima alle persone di attraversare il Nord Africa per raggiungere l'Europa.

A suo dire, ridistribuire le persone tra gli Stati membri non risolverebbe il problema. Ha detto che spetta all'intera UE affrontare la situazione.

A causa dell'elevato numero di migranti, Meloni è sottoposta a forti pressioni politiche interne. Secondo il Ministero dell'Interno, quest'anno più di 127.200 persone hanno già raggiunto il Paese attraverso il Mediterraneo (dato al 15 settembre). Nello stesso periodo dell'anno scorso, la cifra era di circa 66.200 persone.

Ci sono ripercussioni per la Svizzera?

La Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha detto a «20 Minuten» che «da gennaio ad agosto sono arrivati in Italia circa 13.000 guineani e circa 12.500 ivoriani. Tuttavia, il numero totale di domande d'asilo presentate in Svizzera da persone provenienti da questi due Paesi nello stesso periodo è solo di circa 350».