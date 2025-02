Cosa succede se Papa Francesco è incapace di guidare la Chiesa cattolica?

Dovuto andare in ospedale: Papa Francesco. (Immagine d'archivio) Bild: Alessandra Tarantino/AP/dpa

L'attuale ricovero in ospedale di Papa Francesco è accompagnato da domande sul futuro del suo ufficio. Cosa succederà se il Santo Padre non sarà più in grado di svolgere il suo incarico?

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Papa Francesco è ricoverato da oltre una settimana a causa di una grave polmonite e le sue condizioni sono critiche.

Il Santo Padre è ancora in grado di svolgere normalmente le sue funzioni ufficiali.

Cosa succede se il oontefice non è più in grado di adempiere ai suoi doveri a causa di una grave malattia o di uno stato di incoscienza? Mostra di più

Il Vaticano ha leggi e rituali dettagliati per il trasferimento dei poteri dopo la morte o le dimissioni di un Papa. Non esiste però nulla di simile per i casi in cui un pontefice non sia più in grado di adempiere al suo ufficio a causa di una grave malattia o di uno stato di incoscienza.

Al momento Papa Francesco è in grado di svolgere normalmente le sue funzioni ufficiali anche se ricoverato in ospedale da oltre una settimana a causa di una grave polmonite. Le sue condizioni sono considerate critiche.

Secondo il Vaticano, sabato ha sofferto di una crisi respiratoria asmatica e dipendeva da grandi quantità di ossigeno per poter respirare. Domenica, è stato annunciato che l'88enne era cosciente e continuava a ricevere ossigeno supplementare, ma che gli è stata riscontrata una lieve insufficienza renale.

Resta da chiedersi se Bergoglio si dimetterà, come fece il suo predecessore Benedetto XVI, se non fosse più in grado di svolgere le sue funzioni. Oggi, lunedì, si tratta del decimo giorno di ricovero, la stessa durata di quello avvenuto nel 2021, per un'operazione all'intestino.

L'età avanzata di Sua Santità e la sua prolungata malattia stanno alimentando le speculazioni sulla gestione da parte del Vaticano di un eventuale trasferimento di poteri.

Il ruolo del Papa

Il Papa è il successore dell'apostolo Pietro, il capo del collegio episcopale, il vicario di Cristo e il pastore della Chiesa cattolica sulla terra, come stabilito dalla legge della Chiesa cattolica. Questo status non è cambiato dall'elezione di Francesco come 266° Papa, nel marzo 2013.

La curia del Vaticano

Sebbene Bergoglio abbia il potere, ha già delegato la gestione quotidiana del Vaticano e della Chiesa a un team che lavora anche durante la sua assenza dal Palazzo Apostolico. Il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, ha una posizione importante.

Le procedure vaticane sono rimaste normali durante il suo ricovero. Questo vale anche per le celebrazioni dell'Anno Santo nella Chiesa cattolica.

Domenica, l'arcivescovo Rino Fisichella ha presieduto una funzione nella Basilica di San Pietro - cosa che avrebbe dovuto fare il Papa. L'alto prelato ha guidato una preghiera speciale per il Santo Padre, prima di leggere un sermone che lo stesso aveva preparato.

Cosa succede se il Papa si ammala?

La legge della Chiesa prevede disposizioni nel caso in cui un vescovo si ammali e non sia in grado di guidare la sua diocesi. Ma non esiste una cosa simile per il Papa, anche se è il Vescovo di Roma.

Nel 2021 i giuristi di diritto canonico si sono proposti di proporre delle norme per colmare questa lacuna nella legge. Hanno lanciato un'iniziativa di crowdsourcing per redigere un nuovo diritto canonico che regoli la posizione di un Papa in pensione e nel caso in cui non sia più in grado di regnare.

Secondo le proposte, il governo della Chiesa cattolica verrebbe trasferito al Collegio cardinalizio. In caso di incapacità temporanea del vicario di Cristo, il Collegio nominerebbe una commissione per governare. Inoltre, ogni sei mesi si effettuerebbe una visita medica per verificare lo stato di salute del pontefice.

E la lettera di dimissioni?

Nel 2022 Papa Francesco aveva confermato di aver scritto una lettera di dimissioni poco dopo la sua elezione, da utilizzare in caso di incapacità per motivi di salute.

Aveva consegnato la lettera all'allora Segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone, il quale l'avrebbe passata all'ufficio di Parolin, in caso di ritiro prematura dalla sua funzione.

Il contenuto della lettera non è stato reso pubblico. Non è chiaro quali siano le condizioni poste da Bergoglio per le dimissioni. Non è nemmeno chiaro se tale lettera sarebbe valida secondo la legge della Chiesa.

Infatti, stando al diritto canonico, le dimissioni di un pontefice devono avvenire di sua spontanea volontà e «debitamente dichiarate», come nel caso di Benedetto, nel 2013.

Cosa succede quando un Papa muore o si dimette?

Quando un papa muore o si dimette c'è solo un trasferimento di poteri da un Papa all'altro. Nel periodo che intercorre tra la fine del mandato papale e l'elezione del successore si attivano tutta una serie di misure.

Durante questo periodo, il cosiddetto Camerlengo è responsabile dell'amministrazione e delle finanze della Santa Sede. Il Camerlengo certifica la morte del pontefice, sigilla gli alloggi papali e prepara i funerali prima che si tenga il conclave per l'elezione del nuovo Santo Padre.

L'attuale Camerlengo è il cardinale Kevin Farrell. Nel caso di malattia del capo della Chiesa, o di limitazioni nelle sue azioni, il ruolo di Camerlengo non comporta alcun dovere.

Anche il decano del Collegio cardinalizio, che presiede i funerali di un Papa e organizza il conclave, non ha ulteriori compiti finché il Santo Padre è malato.

Questo incarico è attualmente ricoperto dal 91enne cardinale Giovanni Battista Re. Nel corso di questo mese Francesco ha deciso che Re manterrà l'incarico. Ha inoltre prorogato il mandato del vice decano, l'81enne Leonardo Sandri.