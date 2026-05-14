Informare senza farsi prendere dal panico: infettivologi, virologi e altri epidemiologi, tornati alla ribalta dopo la comparsa dell'hantavirus, stanno facendo del loro meglio per comunicare, forti dell'esperienza acquisita con la traumatica pandemia di Covid-19.

Keystone-SDA ATS

Da quando è stato individuato un focolaio di hantavirus sulla nave da crociera «MV Hondius», che ha provocato tre morti e undici casi confermati fino ad oggi, medici e ricercatori si sono impegnati a parlare con i media.

Alcuni di loro, come Yazdan Yazdanpanah, Antoine Flahault e Xavier Lescure, hanno tenuto una presentazione collettiva in una conferenza stampa presso il Ministero della Salute francese, insieme al ministro Stéphanie Rist.

Hanno invitato scienziati, giornalisti e pubblico in generale a «guardarsi dalle idee preconcette», come ha detto l'epidemiologo Flahault.

«Ognuno di noi è stato molto esposto ai media durante la crisi del Covid, e tutti abbiamo imparato. Da un lato che non sapevamo tutto, dall'altro che le conoscenze erano in evoluzione e [...] che c'erano dibattiti molto vivaci tra gli scienziati su punti che a volte sorprendevano i nostri concittadini», ha detto il professore di salute pubblica all'Université Paris Cité.

I ricordi del Covid-19

È chiaro che l'hantavirus potrebbe far riaffiorare brutti ricordi, ma «è importante collegarlo a una narrazione che è migliorata con l'esperienza del Covid, ma anche con altre infezioni», ha detto dal canto suo Luc Ginot, medico di sanità pubblica, contattato dall'AFP.

«Abbiamo imparato dal Covid che i medici non possono diffondere qualsiasi informazione che offuscherebbe la coerenza della risposta sanitaria complessiva», ha detto l'ex direttore della sanità pubblica di un'agenzia sanitaria regionale (ARS).

«Dobbiamo evitare la corsa allo scoop mediatico. Ci sono protocolli molto rigidi implementati dall'ARS sotto l'autorità del Ministero. È importante che la gente non abbia l'impressione che lo Stato sia nel panico...».

Dall'era Covid, alcuni esperti, spesso direttori di reparti ospedalieri, come Karine Lacombe, Arnaud Fontanet e Gilles Pialoux, che sono stati recentemente interpellati dai media, hanno familiarità con la comunicazione durante le crisi sanitarie.

Sono intenzionati a spiegare ciò che si sa e ciò che ancora non si sa sull'attuale episodio di hantavirus delle Ande, ma anche a sottolineare le differenze tra questo raro, ma già noto virus di origine animale e il Covid-19, allora sconosciuto, e emerso dalla Cina sei anni fa.

«Tutto e il suo contrario»

Anche gli operatori ospedalieri esperti di social network hanno cercato di spiegare e rassicurare.

Lunedì François-Xavier Moronval, medico d'urgenza a Épinal, ha postato un video educativo sul social network Instagram - seguito da 54'000 persone - invitando alla cautela di fronte a informazioni che erano «ovunque» e a una situazione «spaventosa, perché ricorda il Covid-19».

Nathan Peiffer-Smadja, infettivologo dell'ospedale Bichat AP-HP, ha spiegato su Bluesky che «sentiamo tutto e il suo contrario». «Anche se dobbiamo essere vigili, QUESTO NON È IL COVID», ha insistito questo medico e ricercatore.

«Gestire un'epidemia non significa rassicurare e minimizzare, soprattutto quando non sappiamo nulla. Non si tratta nemmeno di prevedere il prossimo Covid e di raccomandare sistematicamente misure massimaliste per tutte le minacce infettive. Sarebbe inutile e bloccherebbe la vigilanza. Si tratta di fornire informazioni trasparenti», ha affermato.

Tornano le teorie cospirative

Ma l'hantavirus sta anche resuscitando le teorie cospirative: utenti del web che hanno divulgato false informazioni sul Covid-19 evocano ancora una volta una «cospirazione del vaccino» o un'«arma di spopolamento di massa».

«Hantavirus: la bomba mediatica che sa di messa in scena»; «Stanno riproponendo lo scenario del COVID, amplificato fin dall'inizi», si legge su alcuni network.

Alexandra Henrion-Caude, esponente di spicco del movimento antivaccino e cospirazionista, ha paragonato la situazione a un «brutto film», mentre il professor Christian Perronne, screditato per la sua posizione durante il Covid-19, ha dichiarato a France Soir: «Tutto questo inizia, come per caso, in Argentina, proprio mentre l'Argentina segue gli Stati Uniti nell'uscita dall'OMS».