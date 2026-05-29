AustriaCospirò nell'attentato a Taylor Swift, 21enne condannato a 15 anni
SDA
29.5.2026 - 08:39
Un tribunale austriaco ha condannato un ventunenne a 15 anni di carcere dopo che questi si è dichiarato colpevole di aver cospirato per compiere un attentato jihadista fallito durante un concerto di Taylor Swift.
Keystone-SDA
29.05.2026, 08:39
29.05.2026, 09:10
SDA
Dopo diverse ore di deliberazione, la giuria ha dichiarato colpevole di tutte le accuse, compresi i reati di terrorismo, il cittadino austriaco, che ha testimoniato di essere stato convinto di dover «intraprendere la jihad».