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Austria Cospirò nell'attentato a Taylor Swift, 21enne condannato a 15 anni

SDA

29.5.2026 - 08:39

L'imputato scortato in tribunale da agenti di polizia.
L'imputato scortato in tribunale da agenti di polizia.
Keystone

Un tribunale austriaco ha condannato un ventunenne a 15 anni di carcere dopo che questi si è dichiarato colpevole di aver cospirato per compiere un attentato jihadista fallito durante un concerto di Taylor Swift.

Keystone-SDA

29.05.2026, 08:39

29.05.2026, 09:10

Dopo diverse ore di deliberazione, la giuria ha dichiarato colpevole di tutte le accuse, compresi i reati di terrorismo, il cittadino austriaco, che ha testimoniato di essere stato convinto di dover «intraprendere la jihad».

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