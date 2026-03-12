Il capo di Stato Rodrigo Chaves insieme alla presidente eletta Laura Fernández. Keystone

Nel corso del 2025, il Costa Rica ha generato il 98,6% della propria elettricità sfruttando esclusivamente fonti rinnovabili, tra cui acqua, geotermia, vento, biomassa e sole.

Keystone-SDA SDA

L'annuncio, diffuso dal capo di Stato Rodrigo Chaves insieme alla presidente eletta Laura Fernández, segna una netta ripresa della nazione centroamericana dopo i cali produttivi registrati nel biennio precedente.

Il presidente dell'ente elettrico nazionale, Marco Acuña, ha elogiato la solidità del sistema: «Di fronte alle sfide climatiche e operative, il Costa Rica si consolida come un riferimento nella generazione rinnovabile». Per mantenere stabili le tariffe e sostenere il fabbisogno futuro, il governo prevede di aggiungere 600 megawatt di nuova potenza entro il 2030, un tassello vitale per la completa decarbonizzazione dell'economia.