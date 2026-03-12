  1. Clienti privati
Curiosità Costa Rica da primato: l'energia elettrica è quasi tutta pulita

SDA

12.3.2026 - 08:09

Il capo di Stato Rodrigo Chaves insieme alla presidente eletta Laura Fernández.
Il capo di Stato Rodrigo Chaves insieme alla presidente eletta Laura Fernández.
Keystone

Nel corso del 2025, il Costa Rica ha generato il 98,6% della propria elettricità sfruttando esclusivamente fonti rinnovabili, tra cui acqua, geotermia, vento, biomassa e sole.

Keystone-SDA

12.03.2026, 08:09

12.03.2026, 08:15

L'annuncio, diffuso dal capo di Stato Rodrigo Chaves insieme alla presidente eletta Laura Fernández, segna una netta ripresa della nazione centroamericana dopo i cali produttivi registrati nel biennio precedente.

Il presidente dell'ente elettrico nazionale, Marco Acuña, ha elogiato la solidità del sistema: «Di fronte alle sfide climatiche e operative, il Costa Rica si consolida come un riferimento nella generazione rinnovabile». Per mantenere stabili le tariffe e sostenere il fabbisogno futuro, il governo prevede di aggiungere 600 megawatt di nuova potenza entro il 2030, un tassello vitale per la completa decarbonizzazione dell'economia.

