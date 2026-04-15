Costruiscono un finto casello autostradale in India e incassano milioni di rupie in soli 18 mesi

Il casello stradale finto Dal web

I truffatori hanno sfruttato i terreni abbandonati di una ex fabbrica e hanno allestito una postazione completa di sbarre e cartelli stradali. Tutto appariva regolare agli occhi degli automobilisti di passaggio sulla strada nazionale Bamanbore-Kutch.

Hai fretta? blue News riassume per te Nello Stato indiano del Gujarat un gruppo di criminali ha costruito un finto casello autostradale e chiesto quindi di pagare il pedaggio a chiunque passasse di lì.

I truffatori hanno sfruttato i terreni abbandonati di una ex fabbrica e allestito una postazione completa di sbarre e cartelli stradali.

L'imbroglio ha fruttato circa 75 milioni di rupie, che corrisponde a quasi 645'000 franchi in un anno e mezzo di attività.

La truffa è stata scoperta perché più avanti c'era un casello vero che però registrava un calo progressivo dei transiti, cosa che ha fatto insospettire le autorità competenti. Mostra di più

Una frode di vaste proporzioni è stata scoperta nello Stato indiano del Gujarat, dove un gruppo di criminali ha costruito un finto casello autostradale e chiesto quindi di pagare il pedaggio a chiunque passasse di lì.

Come si legge sul sito di «Rai News», i truffatori hanno sfruttato i terreni abbandonati di una ex fabbrica, la White House Ceramic Company, e hanno allestito una postazione completa di sbarre e cartelli stradali. Tutto appariva regolare agli occhi degli automobilisti di passaggio sulla strada nazionale Bamanbore-Kutch.

A soli pochi chilometri di distanza si trovava invece il vero casello, ma il traffico veniva abilmente deviato verso la strada alternativa controllata dai criminali, che hanno portato avanti la truffa per ben 18 mesi.

Il funzionamento dell'inganno

Il successo dell'operazione si basava su due fattori principali.

Il primo era economico: il pedaggio richiesto costava circa la metà rispetto alla tariffa ufficiale.

In secondo luogo, veniva usata una motivazione di tipo etico per convincere i guidatori: i gestori assicuravano che i proventi avrebbero finanziato la costruzione di templi nei villaggi vicini.

Questa promessa ha spinto molti a pagare senza fare domande. Il risultato è stato un flusso costante di denaro nelle tasche dei truffatori.

L'imbroglio ha infatti fruttato circa 75 milioni di rupie, che corrisponde a quasi 645'000 franchi in un anno e mezzo di attività.

Ecco com'è stato scoperto l'imbroglio

Nel frattempo, il casello statale vero registrava un calo progressivo dei transiti, un dato anomalo che ha fatto insospettire le autorità competenti.

Le indagini si sono concluse con diversi arresti: tra i fermati figurano i gestori della deviazione e i proprietari del terreno coinvolto.

Gli utenti dei social media hanno commentato la vicenda con incredulità e ironia. Molti hanno ribattezzato gli autori della truffa «geni del crimine» per l'audacia del piano.