Martedì sera è scoppiato un incendio in un hotel a 5 stelle nella lussuosa località sciistica di Courchevel, in Savoia. I vigili del fuoco hanno annunciato che in totale sono state sfollate 260 persone, 83 delle quali erano presenti nella struttura in fiamme e altre 177 che alloggiavano in quella adiacente. Finora non sono state segnalate vittime. Il rogo è ancora attivo e sarà difficile da spegnere.

Au moins 83 personnes ont été évacuées après l'incendie d'un hôtel cinq étoiles à Courchevel pic.twitter.com/0B9GP35tKJ — BFM (@BFMTV) January 28, 2026

Keystone-SDA ATS

L'incendio, di origine ancora indeterminata, si è esteso sul tetto del complesso, l'Hôtel des Grandes Alpes, e c'è un rischio significativo che si propaghi ad altri edifici adiacenti, ha dichiarato intorno alle 22:00 all'AFP il tenente colonnello Emmanuel Viaud del servizio antincendio e di soccorso del dipartimento della Savoia (SDIS), confermando le informazioni del quotidiano Le Dauphiné Libéré e della stazione radio Ici Pays de Savoie.

Il rogo è scoppiato poco prima delle 19:00 e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per sfollare 83 occupanti dell'hotel Grandes Alpes nella località di Courchevel 1850, ha spiegato l'ufficiale.

«Al momento non ci sono vittime», ha aggiunto il tenente colonnello Viaud, precisando che gli sfollati sono stati ricollocati. I vigili del fuoco stanno ancora lottando contro le fiamme.

Non c'è ancora nulla di certo prima che la scena possa essere esplorata e l'eventuale bilancio delle vittime sia certificato, ma la direzione dell'hotel ha comunicato ai pompieri che non manca nessuno, ha assicurato.

Diffusione difficile da contenere

Per il momento l'incendio sta devastando solo il tetto, ma la sua struttura è complessa, con sezioni interconnesse e, soprattutto, molto vicine ad altri edifici.

I circa sessanta vigili del fuoco impegnati nel tentativo di riportare l'incendio sotto controllo non sono in grado di farlo al momento, poiché la neve pesante che ricopre i tetti impedisce ai servizi di emergenza di «trovare le uscite di fumo», ha spiegato l'ufficiale a più di due ore dallo scoppio dell'incendio. «È complicato contenere la propagazione», ha concluso il tenente colonnello Viaud.

In questa parte della località di Courchevel, diversi hotel molto lussuosi e giganteschi chalet in legno, tra cui il Grandes Alpes, sono adiacenti l'uno all'altro e le loro terrazze e tetti si mescolano. Sembra molto difficile per le autopompe posizionarsi.

I video postati sui social network mostrano i vigili del fuoco a piedi sui balconi e sulle terrazze dell'ultimo piano, mentre irrorano le piste inferiori con le manichette antincendio.

Courchevel è una stazione molto ambita

Courchevel è considerata una delle località più lussuose del mondo, molto frequentata da una ricca clientela internazionale, immersa nel cuore delle Alpi.

Fa parte delle 3 Valli, il più grande comprensorio sciistico del mondo, e comprende 6 villaggi, tra cui il fiore all'occhiello Courchevel 1850, con le sue boutique di design, i suoi ristoranti gourmet e una ventina di hotel di lusso a 4-5 stelle.

Courchevel dispone anche di un altiporto per jet privati.