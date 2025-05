Il crack è una piaga sempre più diffusa nelle città svizzere. (Immagine d'archivio). Keystone

Le Città e i Comuni svizzeri dispongono ora di una guida pratica per affrontare il crescente consumo di crack. Pubblicata dall'Iniziativa delle città per la politica sociale, l'opera offre esempi concreti.

Keystone-SDA SDA

Da tre anni a questa parte il consumo di prodotti a base di cocaina, e in particolare appunto del crack, è in aumento negli agglomerati urbani elvetici, con una visibilità sempre maggiore del problema negli spazi pubblici, scrive l'organizzazione in un comunicato odierno.

Pur non fornendo soluzioni magiche, il testo sostiene le Città e i Comuni in politiche efficaci in materia di droga, basando il tutto su quattro pilastri: prevenzione, terapia, riduzione dei rischi e repressione.

L'Iniziativa delle città per la politica sociale sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione fra Confederazione, Cantoni e Città. Per affrontare i problemi legati agli stupefacenti, «le Città hanno dovuto innovare in un contesto dove la competenza legislativa appartiene a Cantoni e Confederazione», ricorda Nicolas Galladé, municipale di Winterthur (ZH) e presidente dell'iniziativa. Quest'ultima è una sezione dell'Unione delle Città svizzere.