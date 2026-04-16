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Ora gli indagati sono 13 Altre quattro persone incriminate per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana

SDA

16.4.2026 - 11:55

Il numero delle persone incriminate in relazione alla tragedia del bar Le Constellation di Crans-Montana (VS) è salito a tredici. (Immagine d'archivio)
Il numero delle persone incriminate in relazione alla tragedia del bar Le Constellation di Crans-Montana (VS) è salito a tredici. (Immagine d'archivio)
Keystone

Altre quattro persone sono state incriminate per l'incendio di Capodanno al bar Le Costellation di Crans-Montana. Saranno interrogate dal ministero pubblico vallesano e dagli avvocati delle vittime tra maggio e giugno, ha appreso Keystone-ATS da una fonte vicina al dossier. Complessivamente gli indagati sono quindi saliti a tredici.

Keystone-SDA

16.04.2026, 11:55

16.04.2026, 12:12

L'attuale municipale responsabile della sicurezza è stato convocato per l'11 maggio. L'attuale vicecapo del servizio di pubblica sicurezza del Comune sarà invece ascoltato il giorno successivo, sempre a Sion, capoluogo cantonale.

Il sindaco dell'ex Comune di Chermignon, in carica tra il 2009 e il 2016, dovrà rispondere alle domande del gruppo di procuratori e legali il 13 maggio. Chermignon, Montana, Randogne e Mollens si sono fusi il primo gennaio 2017 per dar vita al nuovo Comune di Crans-Montana.

Le Constellation sorge infatti in territorio dell'ex ente pubblico di Chermignon. Il quarto nuovo indagato è l'ex municipale responsabile della sicurezza tra il 2013 e il 2016: sarà interrogato il 3 giugno.

Jacques Moretti, gestore e proprietario assieme alla moglie del bar teatro della tragedia, è stato nuovamente convocato per venerdì 5 giugno.

Tutti e tredici gli indagati devono rispondere delle stesse accuse, ossia omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo in relazione al rogo che nella notte di San Silvestro ha causato 41 morti e 115 feriti.

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