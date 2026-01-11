  1. Clienti privati
Sui 116 feriti Inferno a Crans-Montana, 80 persone ancora ricoverate: «Situazione complicata»

SDA

11.1.2026 - 20:21

Mathias Reynard ha fatto il punto della situazione ai microfoni della RTS.
Mathias Reynard ha fatto il punto della situazione ai microfoni della RTS.
Keystone

Ottanta feriti sono ancora ricoverati in Svizzera e all'estero dopo il dramma di Crans-Montana. Lo ha detto il consigliere di Stato vallesano Mathias Reynard alla RTS. Dieci si trovano in Vallese.

Keystone-SDA

11.01.2026, 20:21

11.01.2026, 20:48

Per i medici, la situazione è «complicata e difficile», ha proseguito il ministro vallesano, cogliendo l'occasione per lodare l'impegno del personale curante.

Entro qualche settimana, dei feriti lasceranno i centri grandi ustioni per recarsi, fra l'altro, negli ospedali vallesani. «Bisogna prendersi cura anche del personale curante».

Per le famiglie e le persone colpite dal dramma, una linea telefonica d'aiuto dovrà essere lanciata e aiuti finanziari concessi, ha annunciato.

Tornando sulla responsabilità dell'incendio, Reynard ha ricordato che è il lavoro della giustizia stabilirle. «Ma misure dovranno anche essere prese a tutti i livelli politici», ha detto.

Il Vallese e la giustizia vallesana sono sotto la lente dei media svizzeri e internazionali, con voci anche polemiche. Il ministro vallesano ha criticato l'atteggiamento di alcuni di loro parlando di «arroganza di certi media svizzerotedeschi».

