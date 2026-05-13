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Richiamato dopo Crans-Montana L'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado andrà in pensione a fine giugno

SDA

13.5.2026 - 11:44

L'ambasciatore d'Italia in Svizzera e Liechtenstein, Gian Lorenzo Cornado, andrà in pensione alla fine di giugno.
L'ambasciatore d'Italia in Svizzera e Liechtenstein, Gian Lorenzo Cornado, andrà in pensione alla fine di giugno.
Keystone

L'ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado lascerà il 29 giugno la sede diplomatica italiana a Berna, in Svizzera, in vista del suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. Lo rende noto l'agenzia di notizie italiana Ansa.

Keystone-SDA

13.05.2026, 11:44

13.05.2026, 11:58

Il diplomatico, presente a Crans-Montana poche ore dopo il rogo del «Le Constellation», ha gestito negli ultimi mesi la delicata fase di supporto alle famiglie italiane coinvolte nella tragedia di Capodanno e i difficili rapporti tra l'Italia e la Svizzera, incrinatisi dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del discobar andato a fuoco, e poi a seguito del contenzioso sul pagamento delle spese sanitarie sostenute in Svizzera dai feriti italiani.

Come segno di protesta per l'andamento dell'indagine della procura di Sion, il 24 gennaio il Governo italiano lo ha richiamato a Roma dove è rimasto per oltre due mesi, prima di rientrare Berna.

Ambasciatore d'Italia in Svizzera e in Liechtenstein dal settembre 2023, Cornado è stato tra il 2018 e il 2023 Rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali a Ginevra.

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