La Federazione svizzera degli avvocati (FSA) deplora gli attacchi verbali e fisici della scorsa settimana contro i legali della difesa nel procedimento penale in merito all'incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana (VS).

I coniugi Moretti al loro arrivo negli uffici degli inquirenti (archivio). KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

La presa di posizione della FSA si allinea su quella dei presidenti dell'ordine degli avvocati di Vaud, Vallese e Ginevra di venerdì scorso.

«La FSA prende atto con preoccupazione delle informazioni relative ad aggressioni verbali e fisiche e minacce rivolte agli avvocati difensori nell'ambito del procedimento penale», recita un comunicato.

«Non deve diventare una giustizia mediatica»

Oltre a ledere l'integrità fisica delle persone coinvolte, tali attacchi compromettono l'istituzione giudiziaria nel suo complesso, secondo l'organizzazione, che fa riferimento a quanto accaduto giovedì della settimana scorsa, a margine degli interrogatori di Jessica Moretti, comproprietaria e cogerente del Constellation.

«La giustizia non deve diventare una giustizia mediatica né una giustizia personale», afferma Georg Rauber, presidente della FSA, citato nella nota.

«Gli avvocati dovrebbero anche ricordarsi di mantenere la consueta riservatezza deontologica nei confronti dei media».

Un clima teso a Sion

L'interrogatorio di Jessica Moretti, quale imputata, si è svolto in un clima particolarmente teso a Sion.

I coniugi Moretti e i loro avvocati Yaël Hayat e Nicola Meier sono stati accolti fuori dall'edificio in cui si è svolta l'audizione da una folla di giornalisti e parenti delle vittime, che li hanno rapidamente circondati.

I Moretti sono stati insultati e definiti «omicidi» in diverse occasioni.

Alcuni testimoni hanno confermato che anche gli avvocati della coppia sono stati aggrediti.