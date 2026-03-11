  1. Clienti privati
Tragedia di Crans-Montana Al bar «Le Constellation» al momento del rogo di Capodanno c'erano 164 persone

SDA

11.3.2026 - 16:20

Erano 164 le persone presenti al momento del dramma.
Keystone

Al momento del drammatico incendio di Crans-Montana, nel bar «Le Constellation» si trovavano 164 persone. Lo ha detto oggi la procura a Keystone-ATS, confermando informazioni del quotidiano Le Temps

Keystone-SDA

11.03.2026, 16:20

11.03.2026, 16:46

Di queste 164 persone, 132 si trovavano nel sottosuolo. Secondo il rapporto del responsabile della sicurezza del comune, risalente al giugno 2019, il bar aveva il diritto di accogliere 100 persone nel sottosuolo e 50 al piano superiore.

Come noto, delle 164 persone presenti, 41 sono morte e 115 sono rimaste ferite. Questo significa che solo in otto hanno lasciato indenni il locale.

Secondo l'inchiesta dalle prime fiamme fino al «flashover» – ovvero l'improvviso e violento divampare dell'incendio – sono passati poco più di un minuto e 30 secondi.

Interrogatori riprendono il 7 aprile

Gli interrogatori delle nove persone sotto indagine riprenderanno il 7 aprile. Non meno di sei persone saranno ascoltate nello spazio di una decina di giorni. Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, sarà sentito il 13 aprile.

Come già avvenuto in febbraio, gli interrogatori si terranno in un'aula del campus Energypolis a Sion. Le nove persone indagate devono rispondere alla accuse di incendio, omicidio e lesioni colpose.

Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
Rogo dell'autopostale a Kerzers: «Una persona si è data fuoco. È tra le vittime. Era un marginale»
La madre porta il figlio a un controllo di routine, ma riceve una diagnosi scioccante
L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»

A 3 livelli complementari. Lanciata l'iniziativa per la gratuità dei trasporti pubblici in Svizzera

A 3 livelli complementariLanciata l'iniziativa per la gratuità dei trasporti pubblici in Svizzera

Vita sconvolta. La madre porta il figlio a un controllo di routine, ma riceve una diagnosi scioccante

Vita sconvoltaLa madre porta il figlio a un controllo di routine, ma riceve una diagnosi scioccante

A causa del conflitto. Gli svizzeri evitano i viaggi a Dubai e si triplicano le richieste di ville di lusso a Maiorca

A causa del conflittoGli svizzeri evitano i viaggi a Dubai e si triplicano le richieste di ville di lusso a Maiorca