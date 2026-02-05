  1. Clienti privati
Tragedia in Vallese Crans-Montana: chiuso immediatamente un albergo a 5 stelle non conforme alle norme anti-incendio

SDA

5.2.2026 - 19:43

Sullo sfondo il bar «Le Constellation»
Sullo sfondo il bar «Le Constellation»
blue News / Petar Marjanović

Un albergo di Crans-Montana è stato chiuso da subito a causa di inadempienze alle norme anti-incendio. Intanto è stato confermato che i procuratori di Sion e di Roma si incontreranno il 19 febbraio a Berna per una riunione tecnica. In tale occasione sarà discussa la costituzione di squadre investigative comuni. 

Keystone-SDA

05.02.2026, 19:43

05.02.2026, 20:29

Tragedia. Inferno a Crans-Montana: il canton Vallese versa i primi 48 aiuti d'urgenza

TragediaInferno a Crans-Montana: il canton Vallese versa i primi 48 aiuti d'urgenza

La chiusura immediata dell'hotel a cinque stelle è stata annunciata il comune in una nota odierna, sottolineando che la misura è stata avvallata dall'Ufficio vallesano del fuoco.

Nel corso di una visita svolta il 4 agosto 2025 sono emerse numerose manchevolezze riguardanti le misure preventive anti-incendio previste dalla legge e dall'ordinanza in vigore.

I frequenti richiami ai gerenti della struttura sono caduti nel vuoto, per cui il 16 dicembre è stato emesso un ultimatum con termine al 15 gennaio. Nemmeno questa scadenza è stata rispettata.

Il comune prosegue spiegando che su iniziativa dell'incaricato per la sicurezza comunale ha preannunciato la chiusura dell'hotel.

Tragedia in Vallese. Reynard, presidente del governo vallesano, ha chiesto aiuto psicologico dopo il dramma di Crans-Montana

Tragedia in ValleseReynard, presidente del governo vallesano, ha chiesto aiuto psicologico dopo il dramma di Crans-Montana

La polizia l'ha chiuso immediatamente

Al contempo l'Ufficio cantonale del fuoco è stato informato della decisione e dopo una visita all'albergo avvenuta ieri l'ha convalidata.

Oggi il Municipio ha dato il suo via libera alla chiusura, dando mandato alla polizia di eseguirla immediatamente.

Nel frattempo l'Ufficio del turismo (Crans-Montana Tourisme & Congrès) sta collaborando con la struttura ricettiva per ricollocare i clienti in alberghi di caratura equivalente e permettere loro di proseguire il soggiorno.

I gerenti sono inoltre responsabili di avvisare i futuri clienti della chiusura.

Tragedia in Vallese. La procura di Roma ascolterà i feriti italiani di Crans-Montana

Tragedia in ValleseLa procura di Roma ascolterà i feriti italiani di Crans-Montana

I procuratori vallesani e italiani si incontrano il 19 febbraio

I procuratori di Sion e di Roma si incontreranno il 19 febbraio a Berna per una riunione tecnica, nella quale sarà discussa la creazione di squadre investigative comuni.

«Obiettivo di questa riunione è chiarire i dettagli della cooperazione tra i due ministeri pubblici e di coordinare le due procedure penali», ha indicato a Keystone-ATS l'Ufficio federale di giustizia (UFG), confermando un'informazione in tal senso dell'agenzia di stampa italiana Ansa.

L'UFG ha invitato la Procura di Roma a un incontro tecnico fra le magistrature inquirenti italiane e svizzere nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Crans-Montana in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite.

Incendio di Capodanno. Una vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»

Incendio di CapodannoUna vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»

