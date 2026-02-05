Crans-Montana: chiuso immediatamente un albergo a 5 stelle non conforme alle norme anti-incendio

Tragedia in ValleseCrans-Montana: chiuso immediatamente un albergo a 5 stelle non conforme alle norme anti-incendio
SDA
5.2.2026 - 19:43
Un albergo di Crans-Montana è stato chiuso da subito a causa di inadempienze alle norme anti-incendio. Intanto è stato confermato che i procuratori di Sion e di Roma si incontreranno il 19 febbraio a Berna per una riunione tecnica. In tale occasione sarà discussa la costituzione di squadre investigative comuni.
Al contempo l'Ufficio cantonale del fuoco è stato informato della decisione e dopo una visita all'albergo avvenuta ieri l'ha convalidata.
Oggi il Municipio ha dato il suo via libera alla chiusura, dando mandato alla polizia di eseguirla immediatamente.
Nel frattempo l'Ufficio del turismo (Crans-Montana Tourisme & Congrès) sta collaborando con la struttura ricettiva per ricollocare i clienti in alberghi di caratura equivalente e permettere loro di proseguire il soggiorno.
I gerenti sono inoltre responsabili di avvisare i futuri clienti della chiusura.
I procuratori vallesani e italiani si incontrano il 19 febbraio
I procuratori di Sion e di Roma si incontreranno il 19 febbraio a Berna per una riunione tecnica, nella quale sarà discussa la creazione di squadre investigative comuni.
«Obiettivo di questa riunione è chiarire i dettagli della cooperazione tra i due ministeri pubblici e di coordinare le due procedure penali», ha indicato a Keystone-ATS l'Ufficio federale di giustizia (UFG), confermando un'informazione in tal senso dell'agenzia di stampa italiana Ansa.
L'UFG ha invitato la Procura di Roma a un incontro tecnico fra le magistrature inquirenti italiane e svizzere nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Crans-Montana in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite.