  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo l'incendio Il Comune di Crans-Montana cambia addetto alla comunicazione

SDA

15.1.2026 - 14:19

La vicesindaca di Crans-Montana (VS) Nicole Bonvin Clivaz si era scusata tre giorni dopo la conferenza stampa del 6 gennaio per tutto quello che era successo quella tragica notte
La vicesindaca di Crans-Montana (VS) Nicole Bonvin Clivaz si era scusata tre giorni dopo la conferenza stampa del 6 gennaio per tutto quello che era successo quella tragica notte
Keystone

Thierry Meyer non collabora più con il comune di Crans-Montana (VS). Secondo un'informazione dell'agenzia Keystone-ATS, il mandato dell'ex caporedattore di «24 Heures» è terminato dopo la conferenza stampa del 6 gennaio scorso.

Keystone-SDA

15.01.2026, 14:19

15.01.2026, 14:36

Lo stesso giorno, il comune ha stipulato un accordo con una società vodese di consulenza in gestione delle crisi. Da poco più di una settimana può contare sul lavoro di due esperti esterni, in particolare per affrontare la questione della comunicazione relativa all'incendio di Capodanno che ha fatto 40 morti e 116 feriti.

Lo scorso 6 gennaio, la conferenza stampa organizzata al Centro congressi «Le Régent» si è trasformata in una situazione delicata per il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud. Il politico locale è stato infatti attaccato da diversi giornalisti italiani che hanno chiesto le sue dimissioni.

In quell'occasione, Féraud non aveva presentato le scuse alle vittime dell'incendio del bar «Le Constellation» a nome del Comune, attirandosi numerose critiche.

Tre giorni dopo, la vicesindaca Nicole Bonvin Clivaz aveva preso la parola a nome del Comune durante un'intervista alla televisione romanda RTS. «Ci scusiamo per tutto quello che è successo quella tragica notte».

Coraggio di ammettere gli errori. Un'esperta sulle parole del sindaco di Crans-Montana: «Un disastro sul piano comunicativo»

Coraggio di ammettere gli erroriUn'esperta sulle parole del sindaco di Crans-Montana: «Un disastro sul piano comunicativo»

I più letti

Il Comune di Crans-Montana cambia addetto alla comunicazione
La famiglia della cameriera morta a Crans-Montana lancia gravi accuse ai proprietari del bar
Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
Il figlio adottivo difende i coniugi Moretti: «Indignazione fuori luogo»
Il processo finisce, ma le conseguenze per Chiara Ferragni no: ecco cosa può succedere

L'incendio a Crans-Montana

Con tre stelle dello sci svizzero. Toccante omaggio dell'FC Sion alle vittime di Crans-Montana

Con tre stelle dello sci svizzeroToccante omaggio dell'FC Sion alle vittime di Crans-Montana

«Profondamente scioccata». La famiglia della cameriera morta a Crans-Montana lancia gravi accuse ai proprietari del bar

«Profondamente scioccata»La famiglia della cameriera morta a Crans-Montana lancia gravi accuse ai proprietari del bar

Per evitare altre tragedie. Dopo il rogo a Crans-Montana, Vallese, Vaud e Ginevra vietano i fuochi d'artificio all'interno, stanziato un fondo per le vittime

Per evitare altre tragedieDopo il rogo a Crans-Montana, Vallese, Vaud e Ginevra vietano i fuochi d'artificio all'interno, stanziato un fondo per le vittime

Altre notizie

Disdette ingiustificate?. Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»

Disdette ingiustificate?Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»

Incontro con i familiari. Il Papa commosso e sconvolto per la tragedia di Crans-Montana

Incontro con i familiariIl Papa commosso e sconvolto per la tragedia di Crans-Montana

Spazio. Rientrata la missione Crew 11, ammaraggio al largo della California

SpazioRientrata la missione Crew 11, ammaraggio al largo della California