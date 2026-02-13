  1. Clienti privati
Tragedia di Capodanno Denuncia penale contro il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud

13.2.2026 - 08:20

Nell'ambito della vicenda legata alla tragedia del bar «Constellation», anche il sindaco di Crans-Montana (VS) Nicolas Féraud è ora oggetto di una denuncia penale. L'informazione di «Le Temps» è stata confermata a Keystone-ATS da una fonte vicina all'inchiesta.

La denuncia è stata inoltrata lo scorso 26 gennaio da due avvocati vallesani, Alain e Anne-Sophie Viscolo, che rappresentano una vittima gravemente ustionata e i suoi genitori.

La denuncia penale non prende di mira soltanto Nicolas Féraud ma pure i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del «Constellation».

Il sindaco di Crans-Montana è accusato di lesioni personali colpose, di messa in pericolo della vita altrui con dolo diretto, di incendio colposo nonché di una serie di violazioni delle responsabilità e dei doveri imposti dalla legge sui comuni, in particolare da quella sulla protezione contro gli incendi e gli elementi naturali.

Dal canto suo, Nicolas Féraud afferma di non essere a conoscenza di questa denuncia e non la commenta.

Nel rogo del bar «Le Constellation» della notte di Capodanno morirono 41 persone e altre 115 rimasero gravemente ferite.

