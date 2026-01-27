  1. Clienti privati
Incendio Il DFAE all'Italia sull'inchiesta a Crans-Montana: «È fondamentale la separazione dei poteri»

SDA

27.1.2026 - 18:05

Il consigliere federale Ignazio Cassis
Il consigliere federale Ignazio Cassis
Keystone

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha preso atto della richiesta da parte dell'Italia di una stretta collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Paesi per fare luce sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana (VS).

Keystone-SDA

27.01.2026, 18:05

27.01.2026, 18:11

Tuttavia, ciò rientra nelle competenze della giustizia vallesana e non della politica, precisano i servizi di Ignazio Cassis.

Svizzera e Italia condividono lo stesso obiettivo, scrive il DFAE in una presa di posizione fornita oggi. «Le circostanze che hanno portato alla morte di 40 giovani provenienti da diversi Paesi devono essere chiarite in modo rapido, trasparente ed esaustivo e i responsabili devono essere chiamati a risponderne», si aggiunge.

Il DFAE specifica però che «un principio fondamentale del nostro sistema democratico è la separazione dei poteri, che assegna ruoli, compiti e responsabilità a ciascun potere dello Stato».

La risposta da Berna giunge dopo che negli scorsi giorni il governo italiano ha chiesto di costituire una squadra investigativa comune per indagare sul rogo del «Le Constellation».

«La nostra polizia giudiziaria ha consolidata esperienza per svolgere tutte le investigazioni necessarie: mi rammarico che questa disponibilità finora non sia stata raccolta e che anzi le indagini abbiano conosciuto incertezze, ritardi e lacune», aveva affermato la premier Giorgia Meloni, dicendosi anche «indignata» per la scarcerazione del proprietario del locale teatro del dramma, Jacques Moretti.

