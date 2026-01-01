Crans-Montana, diversi morti e feriti nell'esplosione di un bar

TragediaCrans-Montana, diversi morti e feriti nell'esplosione di un bar
SDA
1.1.2026 - 07:40
Capodanno tragico stanotte a Crans-Montana: verso le 01:30, un'esplosione nel bar «Le Constellation» della nota località turistica ha causato diversi morti e feriti, secondo quanto indicato da una nota della polizia cantonale.
Un «grave incidente» si è verificato nel bar intorno all'1:30, ha riferisce la polizia nel comunicato pubblicato poco dopo le 08:00. «Diverse persone hanno perso la vita e altre sono rimaste ferite».
Poco prima, il portavoce della polizia Gaëtan Lathion aveva parlato di un'esplosione di origine sconosciuta. Sul suo sito web, il quotidiano «Le Nouvelliste» parla di «una quarantina di morti e almeno 100 feriti».
Al momento della tragedia, nel locale erano presenti più di un centinaio di persone, secondo quanto riportato dalla polizia. Nel frattempo, è stato organizzato un importante dispositivo di sicurezza.
La polizia cantonale e municipale, i pompieri e diversi elicotteri sono intervenuti sul posto. L'intervento è ancora in corso, precisa il comunicato. L'accesso alla zona è vietato. È stato emanato anche un divieto di sorvolo su Crans-Montana.
La polizia terrà una conferenza stampa alle 10:00 a Lens. È stata attivata una helpline per le famiglie: 084 811 21 17.
Diverse deflagrazioni?
Il rogo è scoppiato nella notte in seguito a una o più esplosioni. Stando alla RTS, la prima deflagrazione si sarebbe verificata attorno alla 1.30 nel seminterrato del bar. In quel momento nel ritrovo erano presenti più di cento persone, ha precisato un portavoce della polizia cantonale.
Il locale poteva accogliere fino a 400 persone.
I servizi di emergenza sono sul posto e gli elicotteri di Air-Glaciers sono stati mobilitati. Anche numerose ambulanze sono entrate in azione.
Un medico della REGA ha dichiarato che gli ospedali romandi sono in stato di mobilitazione per i grandi ustionati. Ma ha anche lanciato un appello alla popolazione a non sovraccaricare il sistema sanitario: «Dimostrate solidarietà evitando questo 1° gennaio le attività che comportano dei rischi», ha raccomandato.
Ordigni pirotecnici?
Secondo le informazioni fornite dalla RTS, al momento non si ipotizza alcuna pista criminale. Potrebbe trattarsi di un incidente. Tuttavia, la causa dell'esplosione e dell'incendio che ne è seguito non è ancora nota.
Secondo diverse fonti della radio regionale Rhône FM, la manipolazione di articoli pirotecnici potrebbe essere all'origine del dramma, ma si tratta ancora di un'ipotesi.