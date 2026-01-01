Crans-Montana, diversi morti e feriti nell'esplosione di un bar

Agenti di polizia nei pressi dell'area in cui è scoppiato l'incendio al bar e lounge Le Constellation. KEYSTONE

Capodanno tragico stanotte a Crans-Montana: verso le 01:30, un'esplosione nel bar «Le Constellation» della nota località turistica ha causato diversi morti e feriti, secondo quanto indicato da una nota della polizia cantonale.

Hai fretta? blue News riassume per te Un incendio è scoppiato nel bar Le Constellation di Crans-Montana (VS) intorno all'1.30 della notte di Capodanno.

Si parla di un'esplosione. Le cause sono sconosciute, ma secondo le informazioni fornite dalla RTS, al momento non si ipotizza alcuna pista criminale.

Diverse fonti indicano che oltre 100 persone si trovassero nel bar: le autorità confermano «diversi feriti e morti».

Fonti stampa indicano 40 persone uccise e 100 ferite.

È stata istituita una linea telefonica per i parenti, al numero 084 811 21 17.

Alle 10 è prevista una conferenza stampa. Mostra di più

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

Un «grave incidente» si è verificato nel bar intorno all'1:30, ha riferisce la polizia nel comunicato pubblicato poco dopo le 08:00. «Diverse persone hanno perso la vita e altre sono rimaste ferite».

Poco prima, il portavoce della polizia Gaëtan Lathion aveva parlato di un'esplosione di origine sconosciuta. Sul suo sito web, il quotidiano «Le Nouvelliste» parla di «una quarantina di morti e almeno 100 feriti».

‼️ [ 🇨🇭 SUISSE ]



🔸️ Plusieurs personnes ont été tuées et d’autres grièvement blessées dans l’explosion d’un bar à la station de ski de Crans-Montana. Les médias locaux évoquent des dizaines de blessés, mais aucun bilan provisoire n’a encore été communiqué. pic.twitter.com/kosiFRoO5J — Little Think Tank (@L_ThinkTank) January 1, 2026

Al momento della tragedia, nel locale erano presenti più di un centinaio di persone, secondo quanto riportato dalla polizia. Nel frattempo, è stato organizzato un importante dispositivo di sicurezza.

La polizia cantonale e municipale, i pompieri e diversi elicotteri sono intervenuti sul posto. L'intervento è ancora in corso, precisa il comunicato. L'accesso alla zona è vietato. È stato emanato anche un divieto di sorvolo su Crans-Montana.

La polizia terrà una conferenza stampa alle 10:00 a Lens. È stata attivata una helpline per le famiglie: 084 811 21 17.

Diverse deflagrazioni?

Il rogo è scoppiato nella notte in seguito a una o più esplosioni. Stando alla RTS, la prima deflagrazione si sarebbe verificata attorno alla 1.30 nel seminterrato del bar. In quel momento nel ritrovo erano presenti più di cento persone, ha precisato un portavoce della polizia cantonale.

Il locale poteva accogliere fino a 400 persone.

I servizi di emergenza sono sul posto e gli elicotteri di Air-Glaciers sono stati mobilitati. Anche numerose ambulanze sono entrate in azione.

Un medico della REGA ha dichiarato che gli ospedali romandi sono in stato di mobilitazione per i grandi ustionati. Ma ha anche lanciato un appello alla popolazione a non sovraccaricare il sistema sanitario: «Dimostrate solidarietà evitando questo 1° gennaio le attività che comportano dei rischi», ha raccomandato.

Ordigni pirotecnici?

Secondo le informazioni fornite dalla RTS, al momento non si ipotizza alcuna pista criminale. Potrebbe trattarsi di un incidente. Tuttavia, la causa dell'esplosione e dell'incendio che ne è seguito non è ancora nota.

Secondo diverse fonti della radio regionale Rhône FM, la manipolazione di articoli pirotecnici potrebbe essere all'origine del dramma, ma si tratta ancora di un'ipotesi.