Rogo di Capodanno Una giovane rimasta ferita a Crans-Montana torna in Italia dopo il ricovero a Zurigo

SDA

26.2.2026 - 12:07

La giovane è rimasta quasi due mesi all'ospedale di Zurigo.
Keystone

Questo pomeriggio è atteso il trasferimento in Piemonte di una quindicenne biellese rimasta coinvolta nell'incendio del «Le Constellation» a Crans-Montana (VS). Dopo quasi due mesi trascorsi all'ospedale di Zurigo, è previsto il ricovero a Torino.

Keystone-SDA

26.02.2026, 12:14

La studentessa aveva riportato ustioni su circa il 60% del corpo. Uscita dal coma dopo 22 giorni dall'incendio, è stata sottoposta a più interventi chirurgici.

«È felice di tornare in Italia», hanno detto i suoi genitori, che parlano di un po' di sollievo. «Le condizioni sono stabili», hanno aggiunto.

La notizia ha sollevato anche i compagni di classe della ragazza. Amici e compagni di scuola in queste settimane hanno avuto sempre un filo diretto con la famiglia sperando nell'arrivo di buone notizie.

