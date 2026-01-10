Il centro di produzione di tessuti cellulari è sollecitato come non mai. Keystone

Il centro di produzione di tessuti cellulari degli ospedali universitari vodesi (CHUV), a Epalinges, non ha mai conosciuto un tale fermento. Il laboratorio è specializzato nella produzione di tessuti per i grandi ustionati.

Keystone-SDA SDA

Le richieste si sono impennate con il dramma di Crans-Montana.

«Siamo stati sollecitati molto rapidamente, già da venerdì 2 gennaio», ha spiegato la biologa Stéphanie Droz-Georget, responsabile della produzione al laboratorio. Un pezzo di pelle sano di un paziente ricoverato al CHUV è stato portato per produrre tessuti che poi potranno essergli trapiantati.

In due o tre settimane, il centro riesce a fabbricare, a partire da un piccolo campione di pelle messo in coltura, circa 2600 centimetri quadrati di tessuto fatto di cellule del paziente. Si tratta di un'area che corrisponde circa alla superficie della schiena umana, ha detto Droz-Georget.

Questi tessuti non possono essere chiamati propriamente pelle. «Non hanno pori e non vi sono peli», ha sottolineato la biologa. Ma, siccome vengono creati partendo da cellule delle persone ustionate, non vi sono rischi di rigetto. L'intoppo maggiore che trovano i medici è che a volte il trapianto non riesce.

Il tessuto si presenta sotto forma di lamelle rettangolari traslucide e flessibili, fini come la carta per sigarette. Durante le cure questi «foglietti» vengono appoggiati uno accanto all'altro sul paziente per coprire le zone danneggiate. Una volta effettuato il trapianto, i tessuti rimangono a vita. Il trattamento può essere rinnovato, posando un nuovo strato, dopo qualche anno.

Mobilitazione senza precedenti

Ad oggi, il centro di produzione si è dovuto occupare della pelle proveniente da 11 vittime del terribile incendio di capodanno al bar «Le Constellation». Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare altre domande.

Per il laboratorio si tratta di una situazione eccezionale. «In tempi normali, siamo sollecitati fra le 15 e le 25 volte all'anno», ha precisato Droz-Georget. La biologa non nasconde che l'inizio dell'anno è stato difficile da un punto di vista emotivo, ma le squadre del centro si sono mobilitate spontaneamente e hanno risposto presenti.

Il centro del CHUV è l'unico in Europa con una tale taglia. Le sue procedure sono state omologate da Swissmedic, l'autorità di vigilanza sui prodotti terapeutici. Oltre a produrre i sostituti epidermici, ha la capacità di coltivare altre cellule come i condrociti, che compongono le cartilagini.

Il laboratorio di Epalinges, che riceve richieste da tutta Europa, è generalmente utilizzato per persone che hanno subito ustioni su almeno il 40% del corpo. Numerose vittime di Crans-Montana hanno subito ustioni sul 60% del corpo.