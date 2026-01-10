  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tragedia di Crans-Montana Tessuti cellulari per grandi ustionati: il lavoro del CHUV sotto pressione

SDA

10.1.2026 - 08:57

Il centro di produzione di tessuti cellulari è sollecitato come non mai.
Il centro di produzione di tessuti cellulari è sollecitato come non mai.
Keystone

Il centro di produzione di tessuti cellulari degli ospedali universitari vodesi (CHUV), a Epalinges, non ha mai conosciuto un tale fermento. Il laboratorio è specializzato nella produzione di tessuti per i grandi ustionati.

Keystone-SDA

10.01.2026, 08:57

10.01.2026, 09:32

Le richieste si sono impennate con il dramma di Crans-Montana.

«Siamo stati sollecitati molto rapidamente, già da venerdì 2 gennaio», ha spiegato la biologa Stéphanie Droz-Georget, responsabile della produzione al laboratorio. Un pezzo di pelle sano di un paziente ricoverato al CHUV è stato portato per produrre tessuti che poi potranno essergli trapiantati.

In due o tre settimane, il centro riesce a fabbricare, a partire da un piccolo campione di pelle messo in coltura, circa 2600 centimetri quadrati di tessuto fatto di cellule del paziente. Si tratta di un'area che corrisponde circa alla superficie della schiena umana, ha detto Droz-Georget.

Questi tessuti non possono essere chiamati propriamente pelle. «Non hanno pori e non vi sono peli», ha sottolineato la biologa. Ma, siccome vengono creati partendo da cellule delle persone ustionate, non vi sono rischi di rigetto. L'intoppo maggiore che trovano i medici è che a volte il trapianto non riesce.

Il tessuto si presenta sotto forma di lamelle rettangolari traslucide e flessibili, fini come la carta per sigarette. Durante le cure questi «foglietti» vengono appoggiati uno accanto all'altro sul paziente per coprire le zone danneggiate. Una volta effettuato il trapianto, i tessuti rimangono a vita. Il trattamento può essere rinnovato, posando un nuovo strato, dopo qualche anno.

Mobilitazione senza precedenti

Ad oggi, il centro di produzione si è dovuto occupare della pelle proveniente da 11 vittime del terribile incendio di capodanno al bar «Le Constellation». Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare altre domande.

Per il laboratorio si tratta di una situazione eccezionale. «In tempi normali, siamo sollecitati fra le 15 e le 25 volte all'anno», ha precisato Droz-Georget. La biologa non nasconde che l'inizio dell'anno è stato difficile da un punto di vista emotivo, ma le squadre del centro si sono mobilitate spontaneamente e hanno risposto presenti.

Il centro del CHUV è l'unico in Europa con una tale taglia. Le sue procedure sono state omologate da Swissmedic, l'autorità di vigilanza sui prodotti terapeutici. Oltre a produrre i sostituti epidermici, ha la capacità di coltivare altre cellule come i condrociti, che compongono le cartilagini.

Il laboratorio di Epalinges, che riceve richieste da tutta Europa, è generalmente utilizzato per persone che hanno subito ustioni su almeno il 40% del corpo. Numerose vittime di Crans-Montana hanno subito ustioni sul 60% del corpo.

I più letti

Il padre del proprietario del bar «Le Constellation» parla per la prima volta
Il gestore de «Le Constellation» faceva prostituire donne pure in Svizzera
Le ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché
Minorenni ustionati a Crans-Montana, la chirurga pediatrica: «Non si cura solo il ferito, ma l'intera famiglia»
In Svizzera si prevedeva di allentare le norme di sicurezza antincendio, ecco come

Tragedia a Crans-Montana

«Non l'avevo mai visto piangere». Il padre del proprietario del bar «Le Constellation» parla per la prima volta

«Non l'avevo mai visto piangere»Il padre del proprietario del bar «Le Constellation» parla per la prima volta

Prima di Crans-Montana. La storia della Svizzera dal 1947 a oggi è stata segnata da 25 eventi tragici, ecco quali

Prima di Crans-MontanaLa storia della Svizzera dal 1947 a oggi è stata segnata da 25 eventi tragici, ecco quali

La polizia allerta. Raccolta di fondi per le vittime di Crans-Montana, attenzione alle truffe. Ecco come scoprirle

La polizia allertaRaccolta di fondi per le vittime di Crans-Montana, attenzione alle truffe. Ecco come scoprirle

Inferno a Crans-Montana. Dopo le accuse, il Comune si scusa: «Chiediamo perdono alle famiglie», ma niente dimissioni

Inferno a Crans-MontanaDopo le accuse, il Comune si scusa: «Chiediamo perdono alle famiglie», ma niente dimissioni

Altre notizie

Svizzera. Swiss alle prese con nuove cancellazioni per il maltempo

SvizzeraSwiss alle prese con nuove cancellazioni per il maltempo

Fiamme. In Australia dichiarato lo stato di calamità per gli incendi

FiammeIn Australia dichiarato lo stato di calamità per gli incendi

L'investimento promesso. Novartis annuncia un nuovo impianto negli Usa per la produzione di terapie contro i tumori

L'investimento promessoNovartis annuncia un nuovo impianto negli Usa per la produzione di terapie contro i tumori