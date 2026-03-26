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Tragico incendio Crans-Montana: i feriti scendono da 45 a 41 in quindici giorni

SDA

26.3.2026 - 09:18

Pian piano i feriti del dramma di Capodanno stanno lasciando gli ospedali. (Immagine d'archivio).
Pian piano i feriti del dramma di Capodanno stanno lasciando gli ospedali. (Immagine d'archivio).
Keystone

Ancora 41 dei 115 feriti del tragico incendio del bar «Le Constellation» di Crans-Montana (VS) sono tutt'ora curati in Svizzera o nell'Unione europea. Il numero è sceso di quattro unità nel giro di quindici giorni.

Keystone-SDA

26.03.2026, 09:18

26.03.2026, 09:21

Contattata oggi da Keystone-ATS, la Rete nazionale di medicina delle catastrofi KATAMED ha fatto il punto sui feriti, in relazione al dramma di Capodanno.

Indagine sulla tragedia. Crans-Montana: investigatori della procura di Roma oggi in Vallese

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Al momento tredici feriti si trovano ricoverati in Svizzera. In Romandia ce ne sono 6 (-1 rispetto a due settimane fa), nella Svizzera tedesca 7 (+1).

Meno svizzeri all'estero

Sei persone vittime di ustioni sono curate in centri di riabilitazione della SUVA. Cinque si trovano a Sion (-1) e una a Bellikon (AG).

Ventidue pazienti si trovano poi all'estero (-3). Fra questi, sei sono cittadini svizzeri (-2) e quattro sono stranieri domiciliati nella Confederazione (-1).

Fra i 22 feriti all'estero, 11 sono in Francia (-1), 3 in Germania (-1) e 8 in Italia (-1). Non c'è invece più nessuno nei nosocomi del Belgio, con l'ultimo paziente che è stato rimpatriato in Svizzera.

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