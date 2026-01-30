Crans-Montana: indagato anche capo servizio sicurezza pubblica - Gallery Il ministero pubblico vallesano ha allargato la rosa degli indagati. Immagine: Keystone L'ingresso del bar teatro del rogo di Capodanno. Immagine: Keystone Crans-Montana: indagato anche capo servizio sicurezza pubblica - Gallery Il ministero pubblico vallesano ha allargato la rosa degli indagati. Immagine: Keystone L'ingresso del bar teatro del rogo di Capodanno. Immagine: Keystone

La procura vallesana indaga anche su una quarta persona nell'ambito delle indagini sul dramma di Crans-Montana: si tratta dell'attuale capo del servizio di sicurezza pubblica del comune. La notizia è stata confermata a Keystone-ATS dai suoi legali.

Keystone-SDA SDA

L'uomo sarà interrogato dai procuratori incaricati dell'inchiesta sulla tragedia del primo gennaio. «Confermiamo che il capo del servizio di pubblica sicurezza di Crans-Montana sarà ascoltato come imputato venerdì 6 febbraio», hanno detto i suoi avvocati Nicolas Rivard e Frédéric Pitteloud, commentando una notizia della RTS. Il loro cliente «ha potuto ritirare stamattina all'ufficio postale la sua citazione a comparire, dopo averlo saputo ieri dalla stampa».

Gli avvocati hanno anche precisato che il capo del servizio di pubblica sicurezza «ha iniziato a lavorare per il comune nel maggio 2024» e che quindi non può «rispondere della mancanza di controlli dal 2019» a causa della data di assunzione presso il comune. «Non saranno rilasciate altre dichiarazioni» fino all'udienza di venerdì prossimo, hanno aggiunto.

Ieri era stato reso noto che la procura vallesana ha avviato una procedura penale anche nei confronti del suo predecessore, che sarà interrogato il 9 febbraio. L'uomo lavorava a Crans-Montana durante i controlli di sicurezza effettuati nel 2018 e nel 2019. In due occasioni, le sue raccomandazioni non erano state seguite dal proprietario del bar. Ora è responsabile della sicurezza del comune di Val d'Illiez.

Il responsabile del servizio di sicurezza pubblica è il funzionario comunale che il 3 gennaio ha trasmesso agli inquirenti la documentazione urbanistica e amministrativa relativa al locale del Constellation.

Sempre ieri, da Bruxelles, il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani aveva evocato l'ipotesi di un cambio del magistrato incaricato dell'inchiesta sulla strage. Tajani aveva spiegato che Roma rispetta le decisioni delle autorità svizzere, ma non nasconde forti perplessità su quanto avvenuto in Vallese dopo la tragedia della notte di Capodanno.

«Tutte le decisioni si rispettano, però possiamo anche criticare certe decisioni che non riguardano la Svizzera e il governo svizzero, riguardano un cantone che di fronte a una tragedia come quella della notte di Capodanno ha tardato nelle indagini e ha rimesso in libertà su una cauzione irrisoria, 200mila franchi, due persone che sono oggettivamente responsabili», aveva detto.

Per il capo della Farnesina, tutte le norme antincendio sono state disattese nella notte di Capodanno nel locale teatro della strage, e questa «è una questione oggettiva», aveva aggiunto, precisando che su altre eventuali responsabilità restano aperti accertamenti e controlli.