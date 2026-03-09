  1. Clienti privati
Inchiesta sulla strage Crans-Montana, indagato anche il sindaco

SDA

9.3.2026 - 08:32

Anche il sindaco Nicolas Féraud è fra gli indagati.
Anche il sindaco Nicolas Féraud è fra gli indagati.
Keystone

Il 5 marzo il Ministero pubblico vallesano ha avviato un'indagine nei confronti di cinque nuove persone nell'inchiesta sulla strage di Capodanno del Constellation. Tra queste c'è anche il sindaco di Crans-Montana (VS), Nicolas Féraud.

Keystone-SDA

09.03.2026, 08:32

09.03.2026, 08:43

Il primo cittadino risponde delle stesse accuse contestate ai coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar teatro della tragedia, al responsabile della sicurezza pubblica del Comune e al suo predecessore: incendio, omicidio e lesioni colpose.

La procura ha confermato questa mattina a Keystone-ATS le informazioni sul tema pubblicate da «24heures». I nuovi indagati fanno o hanno fatto parte dell'amministrazione della località vallesana.

