Inchiesta sulla strageCrans-Montana, indagato anche il sindaco
9.3.2026 - 08:32
Il 5 marzo il Ministero pubblico vallesano ha avviato un'indagine nei confronti di cinque nuove persone nell'inchiesta sulla strage di Capodanno del Constellation. Tra queste c'è anche il sindaco di Crans-Montana (VS), Nicolas Féraud.
Il primo cittadino risponde delle stesse accuse contestate ai coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar teatro della tragedia, al responsabile della sicurezza pubblica del Comune e al suo predecessore: incendio, omicidio e lesioni colpose.
La procura ha confermato questa mattina a Keystone-ATS le informazioni sul tema pubblicate da «24heures». I nuovi indagati fanno o hanno fatto parte dell'amministrazione della località vallesana.