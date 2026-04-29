Nell'incendio di Capodanno hanno trovato la morte diversi giovani italiani. Keystone

L'Italia si costituisce parte civile nel procedimento relativo alla tragedia di Capodanno al bar «Le Contellation» di Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti, con molte vittime italiane.

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Lo annuncia Palazzo Chigi, sede del Governo italiano, in un comunicato, nel quale si legge: «La presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha depositato l'atto di costituzione di parte civile della Repubblica Italiana nel procedimento penale relativo all'incendio avvenuto a Crans-Montana tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026».

«La decisione - viene precisato - è motivata dal danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio nazionale della Protezione civile per l'assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti».

Nella nota viene presa una posizione importante da parte dell'Esecutivo italiano: «Sotto il profilo delle responsabilità, il documento di costituzione di parte civile evidenzia come il coinvolgimento delle autorità locali nella genesi dell'evento sia considerato estremamente verosimile, giustificando la ferma richiesta di ristoro (cioè di risarcimento, ndr) contro tutti i soggetti civilmente responsabili».

«Massimo impegno nel monitorare ogni fase del procedimento giudiziario»

Il Governo italiano, con la presidente Giogia Meloni, promette che «continuerà ad assicurare il massimo impegno nel monitorare ogni fase del procedimento giudiziario in Svizzera, garantendo un'informazione costante e trasparente sulle proprie iniziative».

E aggiunge che conferma «il pieno e ininterrotto supporto alle famiglie delle vittime e ai feriti, affinché sia fatta piena luce sulle responsabilità e sia resa giustizia per il grave danno subito dalla comunità nazionale».

Guy Parmelin martedì a Roma

Interpellato da Keystone-ATS, il Ministero pubblico vallesano ha indicato di non aver ancora ricevuto una richiesta in tal senso dall'Italia.

Si è intanto appreso che il presidente della Confederazione Guy Parmelin incontrerà martedì 5 maggio a Roma il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella.

Il giorno seguente Parmelin sarà da papa Leone XIV e assisterà al giuramento delle Guardie svizzere in Vaticano.