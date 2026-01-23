  1. Clienti privati
Tragedia di Crans-Montana Jacques Moretti rilasciato dopo il versamento d'una cauzione di 200'000 franchi. Ecco chi l'ha pagata

SDA

23.1.2026 - 17:29

Il proprietario del Constellation, Jacques Moretti, è stato rilasciato su cauzione.
Il proprietario del Constellation, Jacques Moretti, è stato rilasciato su cauzione.
sda

Jacques Moretti , può uscire di prigione. Il Tribunale delle misure coercitive (TMC) ha annunciato oggi, venerdì, la revoca della detenzione preventiva del proprietario del bar di Crans-Montana in cui nella notte di Capodanno sono morte 40 persone e rimaste ferite 116.

Keystone-SDA

23.01.2026, 17:29

23.01.2026, 17:49

Jacques Moretti lascerà il carcere.

Lo ha comunicato venerdì il Tribunale vallesano delle misure coercitive (TMC), che ha deciso di porre fine alla carcerazione preventiva del titolare del bar «Le Constellation» di Crans-Montana.

Nel locale, nella notte di Capodanno, 40 persone hanno perso la vita e 116 sono rimaste ferite.

L'uomo si trovava in detenzione preventiva dal 9 gennaio.

Ecco le misure sostitutive, cauzione pagata da un amico

Secondo quanto indicato in una nota del Tribunale, la detenzione è stata revocata e sostituita da una serie di misure alternative volte a ridurre il rischio di fuga.

Tra queste figurano il divieto di espatrio, la consegna dei documenti di identità e di soggiorno alla Procura, l'obbligo di presentarsi ogni giorno presso un posto di polizia e il versamento di una cauzione.

La stessa comunicazione precisa che la garanzia finanziaria, pari a 200'000 franchi, è stata versata oggi sul conto del Ministero pubblico. L'importo, proposto dalla Procura e approvato dal TMC, è stato coperto da una persona vicina all'indagato, un amico stretto, come confermato dalla Procura stessa.

La carcerazione preventiva non aveva finalità punitiva anticipata

Il Tribunale ricorda inoltre che per Jacques Moretti vale la presunzione di innocenza.

Viene ribadito che, secondo i principi fondamentali del diritto penale svizzero, la libertà dell'imputato deve essere la regola fino al giudizio, mentre la detenzione preventiva può essere disposta solo in casi eccezionali e come extrema ratio.

L'autorità giudiziaria sottolinea infine che la carcerazione preventiva finora subita non aveva alcuna finalità punitiva anticipata.

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

Si è svolta venerdì pomeriggio a Martigny la cerimonia di commemorazione per le vittime dell'incendio di Crans-Montana.

09.01.2026

