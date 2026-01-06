  1. Clienti privati
Dramma di Crans-Montana La Helpline è stata disattivata dopo sei giorni di attività

6.1.2026 - 16:02

La polizia cantonale vallesana ha comunicato oggi che la Helpline, aperta in seguito all'incendio di Crans-Montana, è stata disattivata
La Helpline (0848 112 117) aperta il primo gennaio in seguito all'incendio di Crans-Montana è stata disattivata. Questa decisione è stata presa in considerazione del volume molto basso di chiamate registrate negli ultimi giorni.

06.01.2026, 16:45

Complessivamente, in sei giorni sono state trattate 1'300 telefonate e 280 e-mail, ha precisato oggi in una nota la Polizia cantonale vallesana. Dal momento della sua attivazione, 30 collaboratori si sono alternati per garantire un funzionamento continuo, 24 ore su 24.

La Helpline della Polizia cantonale è stata attivata il primo gennaio 2026 alle 4:14 del mattino. Il suo scopo era quello di rispondere alle chiamate delle famiglie delle vittime e delle persone ferite, consentendo al contempo la raccolta dei primi elementi utili alle indagini.

«L'azione della Helpline si è concentrata sull'identificazione e la localizzazione delle persone segnalate come disperse dai loro cari, nonché sul ripristino dei contatti con i loro famigliari», ha ricordato la polizia. «La collaborazione con le strutture ospedaliere e l'Ufficio federale di polizia (fedpol) si è rivelata fondamentale in questo processo».

La polizia ha infine ricordato che l'indirizzo e-mail line.help@police.vs.ch rimane attivo. Le forze dell'ordine sono inoltre raggiungibili al numero principale 027 326 56 56.

Nell'incendio divampato nella notte di Capodanno nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana hanno perso la vita 40 persone. Altre 116 sono rimaste ferite, molte delle quali in modo grave.

