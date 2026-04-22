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Le conseguenze dell'incendio Crans-Montana: Laurent Kurth alla guida della tavola rotonda

SDA

22.4.2026 - 13:45

La tavola rotonda istituita per affrontare le conseguenze del rogo di Crans-Montana sarà presieduta dall'ex consigliere di Stato neocastellano Laurent Kurth. (Foto archivio)
La tavola rotonda istituita per affrontare le conseguenze del rogo di Crans-Montana sarà presieduta dall'ex consigliere di Stato neocastellano Laurent Kurth. (Foto archivio)
Keystone

L'ex consigliere di Stato neocastellano Laurent Kurth (PS) guiderà la tavola rotonda istituita per affrontare le conseguenze dell'incendio scoppiato a Capodanno nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana. Il 58enne è stato nominato dal Consiglio federale.

Keystone-SDA

22.04.2026, 13:45

22.04.2026, 13:59

Durante la sessione parlamentare primaverile è stata approvata la legge federale sul sostegno alle vittime della tragedia in Vallese, costata la vita a 41 persone e il ferimento di altre 115.

Oltre al contributo urgente di solidarietà - 50 mila franchi per vittima - accordato dalla Confederazione, la disposizione prevede anche una tavola rotonda per affrontare le conseguenze del rogo.

In qualità di presidente, Kurth avrà il compito di trovare un accordo tra le vittime del disastro, i loro familiari, le compagnie assicurative interessate, altre persone eventualmente chiamate a versare prestazioni e le autorità competenti.

L'obiettivo? Spianare possibilmente la strada a soluzioni extrastragiudiziali, si legge in una nota governativa diramata oggi a margine della seduta settimanale del Consiglio federale.

Laureato in economia all'Università di Neuchâtel, l'ex responsabile del Dipartimento neocastellano delle finanze e della sanità lavora attualmente come consulente indipendente nei settori della sanità, delle organizzazioni e delle finanze pubbliche.

Attualmente sulla vicenda il Parlamento sta deliberando in merito a un eventuale contributo finanziario della Confederazione - 20 milioni di franchi - destinato alla tavola rotonda.

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