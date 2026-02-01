  1. Clienti privati
Un mese dopo Crans-Montana, Martin Pfister rende omaggio alle vittime della tragedia

SDA

1.2.2026 - 10:44

Il consigliere federale Martin Pfister assieme alla figlia Fabiola in raccoglimento davanti al memoriale per le vittime del rogo di Crans-Montana.
Il consigliere federale Martin Pfister assieme alla figlia Fabiola in raccoglimento davanti al memoriale per le vittime del rogo di Crans-Montana.
Keystone

A un mese dalla tragedia di Crans-Montana, costata la vita a 40 persone, il consigliere federale Martin Pfister ha voluto rendere omaggio alle vittime presso il memoriale, poco prima della discesa di Coppa del Mondo di sci.

Keystone-SDA

01.02.2026, 10:44

01.02.2026, 10:47

Il «ministro» dello sport, accompagnato da una delegazione, è arrivato verso le 9.30. Era accompagnato dalla figlia, dal consigliere di Stato vallesano Christophe Darbellay e dal presidente del Consiglio nazionale Pierre-André Page.

La delegazione ha incontrato alcuni giovani sciatori della regione, prima di recarsi al memoriale. I rappresentanti politici hanno deposto dei fiori e firmato il libro delle condoglianze. Il luogo di raccoglimento, situato ora vicino alla cappella di St-Christophe, conta diverse centinaia di omaggi raccolti dopo i drammatici eventi della notte di Capodanno.

Anche il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, e il consigliere federale Beat Jans si sono recati nella località vallesana nei giorni successivi alla disgrazia.

