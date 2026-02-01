Il consigliere federale Martin Pfister assieme alla figlia Fabiola in raccoglimento davanti al memoriale per le vittime del rogo di Crans-Montana. Keystone

A un mese dalla tragedia di Crans-Montana, costata la vita a 40 persone, il consigliere federale Martin Pfister ha voluto rendere omaggio alle vittime presso il memoriale, poco prima della discesa di Coppa del Mondo di sci.

Keystone-SDA SDA

Il «ministro» dello sport, accompagnato da una delegazione, è arrivato verso le 9.30. Era accompagnato dalla figlia, dal consigliere di Stato vallesano Christophe Darbellay e dal presidente del Consiglio nazionale Pierre-André Page.

La delegazione ha incontrato alcuni giovani sciatori della regione, prima di recarsi al memoriale. I rappresentanti politici hanno deposto dei fiori e firmato il libro delle condoglianze. Il luogo di raccoglimento, situato ora vicino alla cappella di St-Christophe, conta diverse centinaia di omaggi raccolti dopo i drammatici eventi della notte di Capodanno.

Anche il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, e il consigliere federale Beat Jans si sono recati nella località vallesana nei giorni successivi alla disgrazia.