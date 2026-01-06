Disastri, IncidentiTragedia di Crans-Montana: Mattarella verrà venerdì alla cerimonia per le vittime
SDA
6.1.2026 - 07:18
Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella sarà con ogni probabilità in Svizzera venerdì per partecipare alla cerimonia per ricordare le vittime del rogo di Crans-Montana. È quanto apprende l'agenzia di stampa ANSA in ambienti diplomatici.
Keystone-SDA
06.01.2026, 07:18
06.01.2026, 07:24
SDA
La Confederazione ha invitato i capi di Stato e di governo dei paesi colpiti dalla tragedia per il 9 gennaio, in occasione della giornata di lutto che «avrà deliberatamente una dimensione internazionale», come affermato dal Dipartimento federale degli affari esteri.
Il presidente francese Emmanuel Macron ha già confermato la sua presenza.