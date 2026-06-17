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Vallese Crans-Montana: il municipio incontra quattro famigliari delle vittime

SDA

17.6.2026 - 09:47

Il sindaco ha presentato a nome del municipio le proprie scuse ai parenti delle vittime.
Il sindaco ha presentato a nome del municipio le proprie scuse ai parenti delle vittime.
Keystone

L'assemblea comunale di Crans-Montana (VS) svoltasi ieri sera a Chermignon-d'en-Bas, la prima dopo il dramma del «Le Constellation», ha avuto una coda a sorpresa. Al termine della riunione, il municipio si è intrattenuto con quattro famigliari delle vittime.

Keystone-SDA

17.06.2026, 09:47

17.06.2026, 09:53

«È stato un momento davvero toccante e inaspettato, il più intenso della giornata», ha commentato il sindaco Nicolas Féraud a Keystone-ATS. «Ringrazio queste madri, queste famiglie che si sono prese il tempo di discutere con noi per quasi un'ora. Il contenuto rimarrà tra di noi. Abbiamo aperto una porta e creato un legame che fino ad ora non era stato possibile», ha detto il politico.

Le quattro donne in questione, due madri e due adolescenti, avevano seguito i lavori dall'esterno della sala. Al loro arrivo, poco prima dell'assemblea, hanno incollato delle immagini in formato A4 con i volti delle vittime. «Con la nostra presenza abbiamo voluto rappresentare tutte le famiglie che non hanno potuto venire, in particolare quelle italiane e francesi», hanno precisato sempre a Keystone-ATS.

All'inizio dell'assemblea, il sindaco si è scusato a nome delle autorità locali. «È stata una decisione del municipio», ha ribadito più tardi, sottolineando che durante la famosa conferenza stampa del 6 gennaio le scuse erano state «dimenticate o espresse male». Oggi ce ne pentiamo e questa volta vogliamo parlare chiaramente, ha affermato Féraud.

Durante l'ora dedicata alle domande, due presenti hanno chiesto le dimissioni del sindaco, che però è rimasto irremovibile sulle proprie posizioni. «Mi sento ancora utile per migliorare le cose e rendere questo comune più umano», ha motivato Féraud, secondo cui, per ora, lasciare «non è all'ordine del giorno».

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