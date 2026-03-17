  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ricorso respinto Il Comune di Crans-Montana non sarà parte civile della tragedia di Capodanno

SDA

17.3.2026 - 12:51

L'entrata ormai sbarrata del bar «Le Constellation» a Crans-Montana, teatro del tragico rogo di Capodanno che ha fatto 41 morti e oltre cento feriti. (immagine d'illustrazione)
L'entrata ormai sbarrata del bar «Le Constellation» a Crans-Montana, teatro del tragico rogo di Capodanno che ha fatto 41 morti e oltre cento feriti. (immagine d'illustrazione)
sda

Il Tribunale cantonale vallesano ha respinto il ricorso del Comune di Crans-Montana, che intendeva costituirsi parte civile nel caso della tragedia avvenuta la notte di Capodanno al bar «Le Constellation». Il Ministero pubblico aveva già negato tale statuto al Comune il 27 gennaio.

Keystone-SDA

17.03.2026, 12:51

La Camera penale del Tribunale cantonale del Vallese ha emesso questa decisione con una sentenza datata ieri, indica in un comunicato odierno. Il Comune – ricorda – aveva depositato il ricorso il 5 febbraio.

In una presa di posizione uno degli avvocati delle vittime ha accolto con favore il respingimento del ricorso: assegna al Comune il suo giusto posto di imputato, scrive l'avvocato Romain Jordan.

Nel frattempo, il 5 marzo il Ministero pubblico vallesano ha avviato un'indagine nei confronti di cinque nuove persone nell'inchiesta sulla tragedia di Capodanno al bar «Le Constellation» che ha provocato 41 morti e 115 feriti. Tra queste vi è anche il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud.

I più letti

Manor chiuderà tre grandi magazzini in Svizzera, ecco dove
Francesca Manzini si gioca tutto al Grande Fratello VIP: «Voglio che tornino a chiamarmi»
Sorpresa! A dare più fastidio agli inquilini svizzeri non sono i vicini di casa...
Ucciso il potente segretario del Consiglio supremo iraniano Larijani e il capo dei Basij Soleimani
Raffaella Carrà aveva un «figlio adottivo segreto», ecco chi sarebbe

Altre notizie

Nyon. Katy Perry, Gorillaz e The Cure al Paléo Festival 2026

NyonKaty Perry, Gorillaz e The Cure al Paléo Festival 2026

Svizzera. Trovata una zanzara con il virus della dengue a nord delle Alpi, è la prima volta

SvizzeraTrovata una zanzara con il virus della dengue a nord delle Alpi, è la prima volta

Zurigo. Il presidente del movimento Mass-Voll Nicolas Rimoldi ricorre contro la condanna per calunnia

ZurigoIl presidente del movimento Mass-Voll Nicolas Rimoldi ricorre contro la condanna per calunnia