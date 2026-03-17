L'entrata ormai sbarrata del bar «Le Constellation» a Crans-Montana, teatro del tragico rogo di Capodanno che ha fatto 41 morti e oltre cento feriti. (immagine d'illustrazione) sda

Il Tribunale cantonale vallesano ha respinto il ricorso del Comune di Crans-Montana, che intendeva costituirsi parte civile nel caso della tragedia avvenuta la notte di Capodanno al bar «Le Constellation». Il Ministero pubblico aveva già negato tale statuto al Comune il 27 gennaio.

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La Camera penale del Tribunale cantonale del Vallese ha emesso questa decisione con una sentenza datata ieri, indica in un comunicato odierno. Il Comune – ricorda – aveva depositato il ricorso il 5 febbraio.

In una presa di posizione uno degli avvocati delle vittime ha accolto con favore il respingimento del ricorso: assegna al Comune il suo giusto posto di imputato, scrive l'avvocato Romain Jordan.

Nel frattempo, il 5 marzo il Ministero pubblico vallesano ha avviato un'indagine nei confronti di cinque nuove persone nell'inchiesta sulla tragedia di Capodanno al bar «Le Constellation» che ha provocato 41 morti e 115 feriti. Tra queste vi è anche il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud.