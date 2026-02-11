  1. Clienti privati
Inferno di Crans-Montana Jacques Moretti sottoposto a un nuovo interrogatorio

SDA

11.2.2026 - 10:55

Jacques Moretti poco prima dell'inizio dell'interrogatorio.
Jacques Moretti poco prima dell'inizio dell'interrogatorio.
Keystone

Jacques Moretti oggi è nuovamente interrogato: per il proprietario e gerente del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, il cui incendio a Capodanno ha causato 41 morti e 115 feriti, si tratta del terzo interrogatorio, il secondo come imputato.

Keystone-SDA

11.02.2026, 10:55

11.02.2026, 10:59

Il 9 e il 20 gennaio ha infatti già dovuto rispondere alle domande del gruppo di procuratori incaricati del caso, fornendo la sua versione dei fatti. Oggi si trova di fronte a decine di avvocati delle vittime, poiché il Ministero pubblico ha deciso di concedere loro tutto il tempo necessario.

L'interrogatorio, previsto per l'intera giornata, dovrebbe anche consentire di confrontare il gestore con le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni dall'attuale e dall'ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana.

